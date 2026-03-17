Manchester City vs. Real Madrid: inteligencia artificial da su favorito y promete partidazo, ¿quién clasificará?

La Champions League, el torneo más importante de clubes en el mundo, vuelve a tener acción este martes, 17 de marzo, cuando se den los partidos de vuelta que dejarán los primeros cuatro equipos clasificados a los cuartos de final.

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Federico Valverde fue la figura del partido entre Real Madrid y Manchester City por la ida de los octavos de la Champions League. Foto: Real Madrid

De las llaves que se disputarán este martes, una de las más llamativas es la que enfrenta al Manchester City y al Real Madrid en Inglaterra.

Por un lado, el calibre y las nóminas de estos dos equipos hacen que este encuentro acapare gran parte de las miradas; por el otro, la ventaja de 3 goles que sacó el cuadro blanco en su casa también genera cierta expectativa por lo que pueda hacer el equipo dirigido por el español Pep Guardiola, quien ha señalado que necesitan hacer “un partido perfecto” para poder doblegar a los ‘merengues’.

Inteligencia artificial da su favorito en Champions entre el Real Madrid y el Manchester City

Al respecto, lo primero que hay que tener en cuenta es que el City necesita una remontada histórica, algo que pocas veces ha logrado; además, algunos expertos han indicado que incluso si los de Guardiola ganan el partido, el Madrid tiene todo a favor para avanzar.

Para ChatGPT “el City saldrá a presionar alto y atacar desde el inicio, mientras que el Madrid jugará a lo que mejor sabe en Champions: bloque medio y contraataque letal”.

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Real Madrid se llevó la ida de los octavos de final por goleada 3-0. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En cuanto al resultado, la inteligencia artificial de OpenAI señala que el cuadro local derrotará al Madrid 2-1 con goles de Erling Haaland y Phil Foden; el descuento llegará a través del brasileño Vinícius Jr.

Al final, aunque se pronostica una victoria del City, quien finalmente avanzará en el torneo será el Real Madrid, según Chat GPT.

Para Grok, la IA de la red social X, la remontada del Manchester City es casi improbable, pues en la historia del torneo este tipo de hazañas se han dado en contadas ocasiones,

Según la IA de Elon Musk, el Real Madrid ganará la eliminatoria y clasificará a cuartos de final de la Champions League. Incluso si el City gana el partido de vuelta por un margen estrecho (2-0 o 3-1), el global seguiría favoreciendo al Madrid gracias a la ventaja obtenida en el Santiago Bernabéu.

El triplete de Federico Valverde en la ida parece haber blindado las aspiraciones madridistas y mantiene los ánimos arriba en las toldas blancas, mientras que la preocupación está en terreno de los orientados por Guardiola.

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Pep Guardiola, técnico del Manchester City. Foto: UEFA via Getty Images

Grok coincide con ChatGPT en el marcador del partido de vuelta y da como vencedor al Manchester City 2-1, lo que daría un global de 2-3, clasificando al conjunto visitante.

Los posibles anotadores, para esta IA serán Erling Haaland y Phil Foden, por los anfitriones; mientras que el francés Kylian Mbappé marcará para el Madrid.