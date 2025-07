Negocio sentenció el futuro de Juan Fernando Quintero: América tiene “todo cerrado” con un gigante

No obstante, con el pasar de las horas parece que todo se fue dando. Primero, la prensa colombiana reportaba que América no había aceptado el primer acercamiento, y horas después desde Argentina revelaron que ya hay luz verde.

Pero lo que terminó sentenciando todo fue cuando Juan Fernando contó que América no le había pagado la totalidad del salario desde que llegó. Eso no era lo que el jugador esperaba, por lo que buscar otro rumbo se hacía casi inminente.

“Tuve una situación particular en América, no me pudieron pagar durante seis meses sino algo muy básico, no era lo que esperaba. Estuve prácticamente seis meses sin cobrar, era mucho dinero, un poquito más de dos millones de dólares”, dijo Quintero en diálogo en Desnúdate con Eva.