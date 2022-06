Nueva fase de venta de entradas para el Mundial Catar 2022, ¿cuándo empieza?

La Federación Internacional de Fútbol (Fifa) anunció este miércoles la apertura de una nueva fase de venta de entradas para la Copa del Mundo de Catar 2022 que empieza a finales de año (del 21 de noviembre al 18 de diciembre).

De acuerdo con el conglomerado deportivo, el próximo martes 5 de julio inicia la nueva etapa de tiquetes para asistir a uno de los encuentros más esperados por los fanáticos del fútbol.

Esta venta, que se abrirá a las 9:00 horas GMT (4:00 a.m. en Colombia) en la web de la Fifa y acabará el martes 16 de agosto a la misma hora, se organizará ahora bajo el principio del orden de llegada hasta finalizar existencias, y ya no mediante un sorteo, método hasta ahora utilizado en las dos primeras fases.

“En caso de una fuerte demanda, se pondrá en marcha un sistema de lista de espera”, precisa la institución del fútbol mundial en un comunicado.

Las entradas propuestas tendrán cuatro categorías de precios, estando la cuarta dedicada a los “residentes cataríes”, y cada comprador podrá adquirir un máximo de seis billetes por partido y 60 para la totalidad de la competición.

La Federación Internacional de Fútbol precisa que 1,8 millones de entradas ya han sido vendidas.

Una semana antes, el secretario general del comité de organización del Mundial, Hassan Al-Thawadi, había evocado la cifra de 1,2 millones de entradas vendidas, y una demanda “récord” de 40 millones.

En total, hay un total de tres millones de entradas disponibles para el evento, 2 millones en venta y un millón reservado a la Fifa y a sus patrocinadores.

¿Cuáles son las principales prohibiciones que tendrá el Mundial?

Cada vez falta menos para la cita orbital y todos los fanáticos del fútbol esperan con ansias el inicio de dicho torneo. Francia es el actual campeón y se perfila como uno de los favoritos.

En esta misma línea, Argentina y Brasil también son equipos con grandes opciones para quedarse con el título. De la mano de Messi, la albiceleste llega al Mundial con un muy buen rendimiento y espera gritar campeón después de 36 años, cuando levantaron el trofeo en México 1986.

Por su parte, Brasil, el primero de la Eliminatoria Sudamericana, arribará a Catar con un grupo muy amplio encabezado por Neymar Jr. y harán lo posible por coronarse por sexta oportunidad como ganadora de un Mundial.

¡Todo listo! ✅



Estos son los grupos de la Copa Mundial de la FIFA #Qatar2022 🤩 pic.twitter.com/gjWoxjCSM0 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 15, 2022

De igual manera, es necesario destacar que no se descartan para aspirar por el título selecciones como Alemania, Bélgica, Portugal, España, Países Bajos e Inglaterra, este último es el equipo más costoso que dirá “presente” en Catar 2022.

Sin lugar a dudas, será un campeonato muy atractivo por la alta competitividad que habrá y por el calendario tan atípico en el que se llevará a cabo. Con respecto al Mundial, Catar tiene una serie de prohibiciones bastante estrictas y que por ningún motivo se pueden incumplir, porque las consecuencias pueden ser graves.

En este sentido, en Catar 2022, debido a la ley islámica que rige este país, está totalmente prohibido para locales y para aquellos que lleguen desde otras naciones: el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública; no se permiten las expresiones afectivas de personas del mismo sexo, y el sexo fuera del matrimonio está restringido y conlleva una pena de prisión alrededor de siete años.

The New York Times reseña que, por primera vez en la historia de los mundiales, el torneo no se jugará a mitad de año.

“Cuando Catar se quedó con la sede, las altas temperaturas obligaron a cambiar las fechas. Julio es el mes más cálido del año en ese país del mundo, que llega a rozar los 48 grados Celsius en temperatura. Incluso la liga local se juega desde el mes de septiembre y sus partidos oficiales se programan en horas de la noche. Los últimos dos meses del año son los más frescos en el calendario y a eso se sumará la gran inversión en aires acondicionados en los estadios de la organización para evitar olas de calor”.

📢 ¡Atención! Ya conocemos a los 32 equipos clasificados para #Qatar2022. ¡La Copa Mundial de la FIFA está MUY cerca! pic.twitter.com/YV6GQULaSt — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 14, 2022

