Catar 2022: La figura de Brasil que lamenta la ausencia de Colombia en el Mundial

A finales de este año el evento deportivo más importante para los fanáticos del fútbol se convertirá en una realidad. Equipos de diferentes naciones de todo el mundo se encontrarán para el Mundial Catar 2022 y la presencia de América Latina llama la atención.

Entre los favoritos se encuentra la Selección de Argentina y Brasil. De hecho, hay quienes sueñan con que alguno de estos dos grupos gane el balón de oro. Por otro lado, Colombia no alcanzó a ingresar en la lista de los ochos grupos del máximo torneo organizado por la Fifa, razón por la que Vítor Borba Ferreira habló al respecto.

Aunque, en un principio, la fe de todos los colombianos estuvo intacta para que el combinado cafetero se ganará un cupo, su actuación en la cancha no fue la mejor y eso se les llevó la victoria. Es así como el exfutbolista brasileño, Vítor Borba Ferreira, mejor conocido como Rivaldo, habló para Betfair y se refirió sobre la ausencia del equipo colombiano y algunos de sus jugadores.

Para el astro brasileño, el hecho de que Colombia no participe en este Mundial es lamentable: “Es difícil entender por qué se perdieron el Mundial con el equipo y la tradición que tienen. Personalmente, me entristeció que no participaran en el Mundial”, confesó el popular deportista que destacó como nunca en la década de los 90.

A pesar de la amargura que produce no ver a la Tricolor en el importante torneo de balompié, la esperanza es lo único que se pierde y Rivaldo compartió un mensaje: “Lo importante para que no vuelva a ocurrir es estar totalmente concentrados desde el primer partido de la eliminatoria y no esperar hasta el final para salir a por todas. Creo que todo el equipo estará atento a lo ocurrido en 2022 y no volverá a fallar en 2026 asegurando su presencia en la Copa”.

Argentina y Colombia como parte de las Eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en el estadio Mario Alberto Kempes el 01 de febrero de 2022 en Córdoba, Argentina. (Foto de Marcelo Endelli/Getty Images) - Foto: Getty Images

Por otro lado, el exfutbolista habló sobre Radamel Falcao, quien se prepara para su segunda temporada con el Rayo Vallecano con la meta de escalar en los puestos europeos. Sin embargo, ha habido rumores que relacionan a El Tigre con el fútbol mexicano, después de que América y Toluca hayan puesto, al parecer, los ojos en el delantero nacido en Santa Marta.

“No es fácil cuando no puedes consolidarte en un club como el Rayo Vallecano y quizás la Liga ya es demasiado difícil para él a sus 36 años. Por eso, irse a una liga mexicana donde pueda mantener un buen sueldo y probablemente jugar con más regularidad podría ser una gran opción para un gran goleador colombiano”, manifestó el astro brasileño, Vítor Borba Ferreira.

Antes de terminar, Rivaldo no dejó a un lado el protagonismo que se está llevando Luis Díaz en Liverpool. Para el exdeportista, de 50 años, Lucho ganará mucha más pantalla tras la salida de Sadio Mané: “Ya ha destacado en la temporada 2021-22 y seguramente asumirá aún más responsabilidad en la nueva temporada sin una de las estrellas que era Mané. Es un excelente jugador que crecerá con los partidos cada vez más importantes en el Liverpool”, precisó.

Luis Díaz, entre los jugadores más costosos del mundo. Así está el top 10: https://t.co/Rk4pNHNosz pic.twitter.com/LUTPOyqVCY — Revista Semana (@RevistaSemana) June 6, 2022

Respecto al Mundial, The New York Times reseña que, por primera vez en la historia de los mundiales, el torneo no se jugará a mitad de año.

“Cuando Catar se quedó con la sede, las altas temperaturas obligaron a cambiar las fechas. Julio es el mes más cálido del año en ese país del mundo, que llega a rozar los 48 grados Celsius en temperatura. Incluso la liga local se juega desde el mes de septiembre y sus partidos oficiales se programan en horas de la noche. Los últimos dos meses del año son los más frescos en el calendario y a eso se sumará la gran inversión en aires acondicionados en los estadios de la organización para evitar olas de calor”.

Estos son los 32 equipos que clasificaron y su división por grupo: