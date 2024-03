Oliver Bearman, el piloto de Ferrari de 18 años que tuvo que reemplazar a Carlos Sainz en el Gran Premio de Arabia Saudita

“Carlos Sainz ha sido diagnosticado de apendicitis. A partir de la tercera sesión de entrenamientos libres y durante el resto del fin de semana, será reemplazado por el piloto reserva Oliver Bearman ”, indicó el equipo italiano en la red social X, que precisó que el británico no podrá por tanto participar en la categoría de Fórmula 2, en la que actualmente pilota.

“Día muy difícil para mí, no estoy del todo recuperado de la indisposición que me ha tenido en cama las últimas 24 horas. Al menos he podido ir al circuito y aprovechar al máximo el tiempo en pista. Espero estar recuperado mañana para apretar al límite”, publicó el jueves el español en sus redes sociales.