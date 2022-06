Petro no se guardó nada y aclaró cuál es el lío con Egan; contó por qué no le responde

Egan Bernal, uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, ha estado muy activo en redes sociales durante las últimas semanas y se convirtió en tendencia en más de una oportunidad, ya que ha cuestionado a Gustavo Petro en repetidas ocasiones.

Ante estas críticas, el candidato del Pacto Histórico rompió el silencio esta semana y habló en Marca por primera vez sobre sus diferencias con el pedalista. Asimismo, indicó que no está seguro de que este sea quien escribe los mensajes que se leen en sus respectivos perfiles.

El cordobés aprovechó el diálogo con ese medio para revelar por qué nunca le ha respondido públicamente al corredor del Ineos Team, que se encuentra entrenando en Europa.

“No estoy seguro de que sea Egan el que escriba. Hay un personaje que conozco muy bien, digamos un Community Manager de mucha gente famosa. Usan eso en política y a veces el verdadero personaje ni sabe. Ahí yo cojo mi distancia, porque si yo le respondiera a Egan no sé si es él”, precisó.

Pese a que aclaró una vez más que no nació en ese municipio, el líder de Colombia Humana indicó que el amor por Zipaquirá es una de las cosas que más lo unen a Egan. Además, recordó que él fue uno de los fundadores del barrio en el que vivió el ciclista cuando era pequeño.

“Egan es de Zipaquirá. Yo me crié en Zipaquirá. No nací ahí, pero me crie. Nosotros hicimos un barrio para familias muy pobres que se llama el Bolívar 83. Me gustó esa época porque era construir un país en chiquito. Era un estudiante flacucho, pero cargaba bultos”, manifestó inicialmente.

🔴ENTREVISTA EXCLUSIVA🔴



👉Petro sobre la corrupción en el fútbol y los males de la Selección:



🗣️“La Constitución dice que toda institución deportiva es democrática”https://t.co/Hk5CgI0PAl — Marca Claro Colombia (@MarcaClaroCol) June 8, 2022

Luego agregó: ”La gente me quiere después de 40 años y aún las personas que están ahí me quieren. Una de las familias que llegó ahí era la de Egan. Yo no sé si él nació ahí, pero se crio ahí, en ese barrio popular. Ese fue un puente y luego se volvió campeón”.

El exalcalde de Bogotá aseguró finalmente en el informativo que no le guarda ningún tipo de rencor al campeón del Tour de Francia. Incluso, puntualizó que lo admira por todos los logros deportivos que ha conseguido para el país.

“No le tengo rencor, para nada. Si nosotros en estos procesos de discusión política guardamos rencor, nos destruimos. Hay que ser equipo y dejar el individualismo de lado”, concluyó Petro.

Ante la polémica que han generado últimamente sus afirmaciones, el pedalista colombiano no se quedó callado y les respondió recientemente a todas las personas que lo critican. Además, dejó ver que nadie le maneja la cuenta y que él mismo escribe las publicaciones.

“¡Uy sí, qué pereza ese Egan Bernal! Deberíamos todos dar ‘unfollow’ Egan. Atentamente: el que le redacta los ‘tweets’, que no soy yo. Posdata: los quiero mucho a todos”, señaló el pedalista de manera irónica.

Cabe recordar que el corredor del Ineos Team compartió públicamente que votó por Federico Gutierréz en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, las cuales se realizaron el 29 de mayo.