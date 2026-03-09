Real Madrid vs. Manchester City: inteligencia artificial dice quién ganará el duelo de ida en Champions League

Este miércoles, 11 de marzo, el Real Madrid recibirá en su casa al Manchester City, un partido para ver en primera fila y que aunque sería digno de una final, será válido por los octavos de final de la Champions League, torneo de clubes más importante del mundo.

Jugadores del Real Madrid celebran el triunfo ante el Celta de Vigo. Foto: Real Madrid

De igual forma, se trata de un cruce que, debido a la categoría ambos clubes, ha venido ganando relevancia en los últimos años y que se ha repetido en varias oportunidades.

Este encuentro, que se desarrollará en el Santiago Bernabéu, se ha caracterizado por ser bastante entretenido y abierto, lo que garantiza una buena cantidad de goles, no en vano, la estadística señala que es un duelo con un promedio de 3,5 goles por partido.

Si bien es cierto que el Real Madrid sabe cómo jugar la Champions League y que nada tiene que ver el momento futbolístico que atraviesa en el campo local, en esta oportunidad la inteligencia artificial no es tan optimista y le da una mínima ventaja para el duelo de ida.

Según Chat GPT, el equipo dirigido por el entorno de Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé suele crecer en eliminatorias europeas, le ha ganado varios duelos recientes al equipo de Pep Guardiola, incluso de visitante.

Para esta IA, el Madrid tiene cerca del 45,8 % de probabilidad de victoria, ligeramente por encima del City, equipo que se caracteriza por su posesión y presión.

Kylian Mbappé se perdería el partido contra el Manchester City. Foto: NurPhoto via AFP

Al final, la IA de OpenAI se lanza con un 2-1 a favor del Real Madrid, con goles de Vinícius Júnior y Jude Bellingham, por el Real Madrid, y de Erling Haaland por el Manchester Cit.

¿Qué dice Grok, para el Real Madrid vs. Manchester City?

Para la IA de X, el Real Madrid viene de una victoria sufrida 2-1 ante el Celta, con goles de Valverde y Tchouaméni, y tiene registro en fase de liga de 5 victorias, cero empates y 3 derrotas, con 21 goles a favor.

En casa en Champions es otra cosa, el conjunto merengue no ha caído en los últimos 12 partidos europeos en el Bernabéu.

Por su parte, el City llega en racha: 4 victorias en sus últimos 5 partidos oficiales (incluido 3-1 al Newcastle en FA Cup) y terminó octavo en la liga de fase con buen saldo goleador.

Erling Haaland es uno de los animadores concurrentes cada vez que se enfrenta al Real Madrid. Foto: Getty Images

La IA de X cree que el duelo quedará 2-1 a favor de los locales, gracias a que el Madrid aprovechará el empuje del Bernabéu y la ausencia de Mbappé la compensará con intensidad (Vinicius y Valverde son letales en transiciones).

Por su parte, cree que el City marcará con Haalanda, quien ha anotado en 4 de los últimos 5 duelos contra el Madrid; en contraste, apunta a que la defensa blanca en casa es muy sólida, por lo que el marcador que entrega es de un 2-1 a favor de los locales.