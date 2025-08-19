Suscribirse

São Paulo vs. Atlético Nacional: hora y canal para ver el partidazo de vuelta por Copa Libertadores

Un grande del Sur de América quedará eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores.

Redacción Deportes
19 de agosto de 2025, 11:36 a. m.
Imagen del Atlético Nacional vs. São Paulo por Libertadores.
Imagen del Atlético Nacional vs. São Paulo por Libertadores. | Foto: Getty Images

Este martes 19 de agosto, Atlético Nacional de Medellín se verá las caras con São Paulo de Brasil, de visitante, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. La serie marcha 0 a 0.

Lucas Moura, que ingresó en el segundo tiempo en la ida, es una de las grandes figuras que tiene el equipo brasileño, que es dirigido por el argentino Hernán Crespo.

Contexto: Hugo Rodallega da inédita razón por la que no jugó en Atlético Nacional: “Estuve muy cerca”

Recuperado de la lesión en la rodilla derecha que le ha limitado a solo tres partidos en el Brasileirao de 2025, uno de los “mayores desafíos” de su carrera, según sus propias palabras, Lucas Moura fue clave el pasado sábado en el empate 2-2 del São Paulo ante el Sport Recife por la liga local.

Un gol del exjugador de Paris Saint-Germain y Tottenham inició la remontada en un compromiso que los paulistas perdían 2-0 a los 50 minutos. “Estoy contento por él, porque hizo gol después de mucho tiempo” y “está consiguiendo minutos”, dijo Crespo, quien calibra la posibilidad de incluirlo en la alineación para la vuelta de los octavos ante Atlético Nacional en el Morumbi.

Desde que Crespo asumió la dirección a mediados de junio, en medio de una crisis que le costó el cargo de director técnico a su paisano Luis Zubeldía, el São Paulo ha despertado.

Con él, la Máquina Tricolor carbura, con récord de seis victorias, tres empates y dos derrotas en todas las competiciones y un único borrón en la hoja de ruta: la eliminación.

Contexto: Campeón de Copa Libertadores 2016 apunta a ser técnico de Atlético Nacional: ídolo ilusiona a la hinchada

Pese al buen momento que vive el São Paulo, no fue fácil el primer pulso contra el Atlético Nacional. Además de los dos penales errados por Edwin Cardona en la ida, Marlos Moreno y Marino Hinestroza mandaron remates a los postes.

Consciente de la alta exigencia de la revancha, Crespo descansó a varios de sus teóricos titulares el fin de semana, desde el arquero Rafael al atacante Luciano

Atlético Nacional, por su lado, igualó el anterior sábado 2-2 con Fortaleza en el clausura de la Liga BetPlay. Su entrenador, Javier Gandolfi, dio descanso a varios titulares.

Dos veces campeón de la Copa Libertadores (1989 y 2016), el verdolaga tiene confianza en salir bien parado. “Estamos con toda la ilusión”, advirtió Gandolfi antes del viaje. “Regresaremos de Brasil con la clasificación”, se atrevió a prometer.

Hora y canal para ver en vivo el partidazo

  • El duelo comenzará a las 7:30 p. m., hora colombiana.
  • Se podrá ver en vivo a través de ESPN/Disney+.

*Con información de AFP.

