Deportes

Selección Colombia Sub-17 se lució: clasificación a dieciseisavos del Mundial, próximo rival y fecha

Con cinco puntos, el combinado patrio pudo instalarse en la siguiente ronda tras ser segundo del grupo G.

Redacción Deportes
10 de noviembre de 2025, 3:42 p. m.
Selección Colombia Sub-17 sigue en pie en el Mundial que se juega en Qatar
Selección Colombia Sub-17 sigue en pie en el Mundial que se juega en Qatar. | Foto: Getty Images

Colombia no decepcionó en la primera fase del Mundial Sub-17, luego de haber clasificado como segunda del grupo G, tras lograr cinco puntos ante Alemania, El Salvador y Corea del Norte.

Este lunes, el equipo cafetero logró conseguir los únicos tres puntos de la fase de grupos, lo que le permitió instalarse en la ronda de dieciseisavos.

Miguel Solarte anotó el primer gol de Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Sub-17
Miguel Solarte anotó el primer gol de Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Sub-17. | Foto: FIFA via Getty Images

Próximo rival y fecha para jugarse

En la siguiente instancia estaría enfrentando a Bélgica, pero será cuestión de esperar a la resolución de todos los grupos para saber si ese será el nuevo reto de la Tricolor.

Adicionalmente, las fechas tentativas serán 14 o 15 de noviembre para ese próximo juego.

Invicto en fase de grupos

Recuperación del camino perdido para la Selección Colombia Sub-17, luego de dos empates en el Mundial de Qatar 2025.

Ante Corea del Norte, el conjunto cafetero mostró eficacia gracias a Miguel Solarte y Santiago Londoño, autores del 2-0 parcial en el primer tiempo.

Santiago Londono pudo marcar el tanto de la tranquilidad para Colombia en el Mundial Sub-17
Santiago Londono pudo marcar el tanto de la tranquilidad para Colombia en el Mundial Sub-17 | Foto: FIFA via Getty Images

El primero en abrir el marcador fue el lateral de Boca Junior de Cali, quien se proyectó al ataque y, desde la frontal del área, sacó un potente remate que, tras un desvío, terminó en el fondo de la red para el 1-0.

Esa acción dio un impulso anímico a la Tricolor, que pocos minutos después amplió la ventaja tras una falta dentro del área sobre el goleador Santiago Londoño.

Aunque los asiáticos solicitaron la revisión de la jugada en el VAR, el contacto del arquero con el atacante de Envigado fue claro. La mano del portero golpeó la base del pie del ‘9’, motivo suficiente para que se señalara la pena máxima.

Contexto: Barrida de Néstor Lorenzo en la convocatoria de la Selección Colombia: escobazo devolvió varios

El propio Londoño ejecutó el cobro con un derechazo potente al ángulo superior izquierdo, imposible para el guardameta coreano.

Para el delantero, este tanto significó un impulso importante en su confianza, luego de haberse ido en blanco en el compromiso anterior ante El Salvador.

Plantel de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Qatar 2025
Plantel de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Qatar 2025 | Foto: FIFA via Getty Images

Así avanza el Mundial Sub-17

Otras naciones también ya aseguraron su puesto en la siguiente instancia. Algunas de esas son Japón, Portugal, Senegal, Croacia, Argentina, Bélgica, Suiza, Corea del Sur, Zambia y Brasil.

Contexto: “¿Aló, con Dorian?”: explicación de la expresión que causó furor en anuncio de la Selección Colombia

Durante este lunes se estará completando algunos juegos, y el martes se cerrará de manera definitiva la fase de grupos para saber cómo quedan los cruces de la ronda de 16 avos de final.

Dicho certamen tiene la particularidad de contar con una ronda final más antes de los octavos; esto en busca de dar más rodaje a los jugadores Sub-17 de balompié mundial.

