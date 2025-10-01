Solución al caos de Liverpool sería otro colombiano: indirecta al club levanta sorpresa en Europa

Liverpool se encontró con Davinson Sánchez en Champions League durante el pasado martes, 30 de septiembre.

El colombiano fue partícipe de la victoria de Galatasaray por la fecha 2 de la liguilla, en un juego que acabó por 1-0 en Estambul, Turquía.

Si bien fue una victoria justa para los locales, la segunda derrota consecutiva de los rojos empezó a mostrar las falencias que tienen en el inicio de la temporada.

Duelo entre Salah y Dávinson Sánchez por UCL. | Foto: Getty Images

Durante el pasado fin de semana se vieron superados nuevamente por el Crystal Palace, quien ya les había ganado el título de la Community Shield en agosto pasado.

Uno de los lunares que parece tener el cuadro red es la defensa, donde Virgil van Dijk es el único que se salva.

Justo por no verle una compañía acorde al neerlandés, es que tras lo hecho por el colombiano Sánchez en Liga de Campeones se ha mandado desde Turquía una indirecta a Liverpool.

Tümer Metin, un exjugador turco que analizó el duelo mencionado, soltó sin temor: “Pon a Davinson al lado de Van Dijk y nadie puede llegar al arco del Liverpool”.

A lo que hace referencia Metin es a que las directivas de los rojos vean a Davinson como una chance de fichaje en el próximo mercado.

Sinan Engin fue otro exjugador que se entrometió en dicha discusión: “Davinson puede jugar en cualquier equipo del mundo”, aseveró.

Cabe recordar que el surgido en Atlético Nacional ya tuvo un paso por el balompié inglés, siendo parte en su momento del Tottenham Hotspur.

A lo largo de siete temporadas, el defensor vistió los colores de los Spurs, hasta que llegaron bajos rendimientos que le llevaron a decidir emprender su salida hacia Turquía.

Dávinson Sánchez sufriendo los últimos meses de su estadía en Inglaterra. | Foto: AFP

Aunque el último tiempo no haya sido el más favorable, por mucho tiempo Davinson fue reconocido como uno de los centrales con rendimiento parejo en el balompié inglés.

Con 29 años apenas, y tras haber madurado más a lo largo de estos años, Liverpool podría tenerlo en consideración para juntarlo junto a otro impasable en la zaga roja.

Borró a Salah y compañía

De principio a fin, Davinson Sánchez se lució en su presentación más reciente con Galatasaray.

Queriendo quitarse de encima lo que fue un debut desafortunado en la competencia, ahora ante Liverpool el escenario era propició para brillar.

Davinson Sánchez en el juego por Champions League ante Liverpool. | Foto: Getty Images

Con una calificación de 7.5 puntos, el zaguero salió como la gran figura de los suyos en la zaga turca. A nivel general del equipo solo fue superado por Osimhen, autor del gol.

A la hora de revisar el componente numérico, el colombiano logró puntos altos; 67% de los pases completados, 100% de barridas ganadas y 50 toques de balón.

En cuanto a duelos individuales, también dio un manejo acertado. Ekitike, Gakpo, ni Salah pudieron vulnerar el caro en el arco de Galatasaray.

Seguir con ese rendimiento alto en Champions es demasiado beneficioso para Sánchez, pues se ve como una vitrina para dar un salto a una mejor liga en el mercado de enero próximo.