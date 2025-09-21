Tabla de posiciones de la Premier League tras el Arsenal vs. Manchester City: se movió todo

Arsenal y Manchester City (1-1) disputaron el partido más esperado del fin de semana en la Premier League. El conjunto ciudadano se puso por delante muy temprano, pero el local empató de manera agónica con el tanto de Gabriel Martinelli.

Este partido tuvo influencia directa en la parte alta de la tabla de posiciones, donde Liverpool continúa con campaña perfecta y se consolida como único líder del campeonato en la defensa de su título.

En otros resultados de la jornada dominical, Aston Villa empató frente a Sunderland (1-1) en condición de visitante y Bournemouth igualó sin goles contra Newcastle (0-0).

Así quedó la tabla de posiciones terminada la quinta fecha:

Resumen y goles de Arsenal vs. Manchester City

El marcador se abrió muy temprano gracias a la capacidad goleadora de Erling Haaland. Manchester City recuperó la pelota en su propio campo y salió a toda velocidad aprovechando la superioridad numérica en una defensa que retrocedía.

El neerlandés Tijjani Reijnders comandó el contragolpe y le sirvió la pelota a Haaland, que solo tuvo que definir cruzado para celebrar el primero.

Arsenal se volcó al ataque luego de verse por debajo en el marcador, pero se encontró con una muralla bajo palos llamada Gianluigi Donnarumma.

La ocasión más clara de los gunners fue un regate de Noni Madueke que remató de derecha y se estrelló en la mano izquierda de Donnarumma.

¡HAALAND LA EMPEZÓ Y HAALAND LA TERMINÓ! Tremenda carrera y mejor definición del noruego para el 1-0 de Manchester City sobre Arsenal





Mikel Arteta puso toda la carne en el asador para el segundo tiempo. Bukayo Saka y Eberechi Eze saltaron al campo en busca de más volumen ofensivo para buscar el tanto del empate.

Pero, nuevamente, Donnarumma dijo presente y guardó la ventaja que los citizens tenía en el marcador mientras el tiempo seguía pasando.

Pep Guardiola contrarrestó esos movimientos con el ingreso de jugadores de perfil defensivo como es el caso de Nathan Aké y Nico González. Uno de los sacrificados ante el bombardeo del Arsenal fue Haaland, que dejó el campo a los 76 minutos.

Gol agónico de Martinelli

La decisión táctica del City parecía surtir efecto, pero algo faltaba por pasar en el partido. Sobre los 93 minutos, Gabriel Martinelli recibió una pelota al vacío y definió por encima de Donarumma para provocar el estallido en las tribunas del Emirates Stadium.

Los ciudadanos se aferraron al empate y aguantaron los últimos instantes del partido mientras Arsenal seguía bombardeando con su poderío en ataque.

¡¡GOLAZO DE MARTINELLI PARA EL 1-1 DEL ARSENAL ANTE MANCHESTER CITY SOBRE LA HORA!!





La igualdad no se rompió en los 98 minutos de juego y repartieron honores en Londres, beneficiando el liderato sólido de Liverpool.

Con este resultado (1-1), Arsenal recuperó la segunda posición del campeonato con 10 minutos, mientras que Manchester City ascendió a la novena casilla con siete unidades.