Suscribirse

Deportes

Tabla de posiciones de la Premier League tras el Arsenal vs. Manchester City: se movió todo

Se mueven las cosas en la liga inglesa, luego del partido más importante de la fecha 5, disputado en el Emirates Stadium de Londres.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

21 de septiembre de 2025, 5:49 p. m.
Manchester City's Jeremy Doku, left, and Arsenal's Noni Madueke fight for the ball during the Premier League soccer match between Arsenal and Manchester City in London, Sunday, Sept. 21, 2025. (AP Photo/Kin Cheung)
Arsenal vs. Manchester City, fecha 5 de la Premier League 2025/26 | Foto: AP

Arsenal y Manchester City (1-1) disputaron el partido más esperado del fin de semana en la Premier League. El conjunto ciudadano se puso por delante muy temprano, pero el local empató de manera agónica con el tanto de Gabriel Martinelli.

Este partido tuvo influencia directa en la parte alta de la tabla de posiciones, donde Liverpool continúa con campaña perfecta y se consolida como único líder del campeonato en la defensa de su título.

Contexto: Ousmane Dembelé no asistirá al Balón de Oro 2025: la razón desata polémica en Europa

En otros resultados de la jornada dominical, Aston Villa empató frente a Sunderland (1-1) en condición de visitante y Bournemouth igualó sin goles contra Newcastle (0-0).

Así quedó la tabla de posiciones terminada la quinta fecha:

Resumen y goles de Arsenal vs. Manchester City

El marcador se abrió muy temprano gracias a la capacidad goleadora de Erling Haaland. Manchester City recuperó la pelota en su propio campo y salió a toda velocidad aprovechando la superioridad numérica en una defensa que retrocedía.

El neerlandés Tijjani Reijnders comandó el contragolpe y le sirvió la pelota a Haaland, que solo tuvo que definir cruzado para celebrar el primero.

Arsenal se volcó al ataque luego de verse por debajo en el marcador, pero se encontró con una muralla bajo palos llamada Gianluigi Donnarumma.

La ocasión más clara de los gunners fue un regate de Noni Madueke que remató de derecha y se estrelló en la mano izquierda de Donnarumma.

Mikel Arteta puso toda la carne en el asador para el segundo tiempo. Bukayo Saka y Eberechi Eze saltaron al campo en busca de más volumen ofensivo para buscar el tanto del empate.

Pero, nuevamente, Donnarumma dijo presente y guardó la ventaja que los citizens tenía en el marcador mientras el tiempo seguía pasando.

Pep Guardiola contrarrestó esos movimientos con el ingreso de jugadores de perfil defensivo como es el caso de Nathan Aké y Nico González. Uno de los sacrificados ante el bombardeo del Arsenal fue Haaland, que dejó el campo a los 76 minutos.

Contexto: Balón de Oro 2025: canal y hora exacta para ver la gala de premiación desde Colombia

Gol agónico de Martinelli

La decisión táctica del City parecía surtir efecto, pero algo faltaba por pasar en el partido. Sobre los 93 minutos, Gabriel Martinelli recibió una pelota al vacío y definió por encima de Donarumma para provocar el estallido en las tribunas del Emirates Stadium.

Los ciudadanos se aferraron al empate y aguantaron los últimos instantes del partido mientras Arsenal seguía bombardeando con su poderío en ataque.

La igualdad no se rompió en los 98 minutos de juego y repartieron honores en Londres, beneficiando el liderato sólido de Liverpool.

Con este resultado (1-1), Arsenal recuperó la segunda posición del campeonato con 10 minutos, mientras que Manchester City ascendió a la novena casilla con siete unidades.

Tottenham es tercero; Bournemouth, cuarto; y Crystal Palace termina la fecha en la sexta posición, gracias a la derrota de Chelsea contra Manchester United.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal contó la verdad sobre su supuesta llegada al equipo de Vingegaard: hizo anuncio oficial

2. Largas filas y horas de retraso: Aeropuertos europeos se recuperan tras un ciberataque masivo

3. Esposo de Mencho, una de las participantes del ‘Desafío Siglo XXI’, respondió a las duras críticas que recibe la deportista

4. Este es Chimbo de Oro, el disidente que el CTI y el Ejército no pudieron capturar tras asonada en Meta

5. Catherine Siachoque expuso en SEMANA dura decisión personal y habló de importante cambio: “Quiero ser feliz”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Manchester CityArsenalPremier LeagueTabla de posiciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.