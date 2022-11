Técnico de Portugal también se mostró harto de Cristiano Ronaldo en el Mundial Qatar 2022

El estratega luso hizo un gesto que demostró estar exhausto por los cuestionamientos sobre el tema en particular.

Portugal y su máxima figura, Cristiano Ronaldo, se estrenan este jueves 24 de noviembre en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Brunos Santos entrenador del jugador luso hizo presencia un día antes en la rueda de prensa previa al juego con los africanos. Junto a él estuvo uno de los referentes del equipo y ahora excompañero de CR7 en el Manchester United, Bruno Fernandes.

Por estos días, uno de los que es considerado de los mejores jugadores del mundo ha sido noticia. Su entrevista con la prensa inglesa en donde habló de sentirse “traicionado”, las posteriores respuestas del club que desencadenaron en sanciones económicas y el más reciente acuerdo que terminó con el vínculo, son temas que han rondado a los portugueses en días previos de su estreno en Qatar 2022.

Las reiteradas preguntas sobre el tema, en particular, hicieron que Fernando Santos no aguantara más y reaccionara ante la prensa diciendo: “si vuelvo a oír otra pregunta sobre Cristiano Ronaldo, gritaré”. Ya que no concebía como un día antes de primer duelo de Portugal, toda la atención se enfoque en el atacante de 37 años que juega en Oriente Medio su quinto Mundial.

Estas son las posibles alineaciones de Portugal y Ghana para su estreno en el Mundial-2022 por el Grupo H, el jueves a las 11:00 a. m. (hora de Colombia) en el estadio 974 de Doha:

Portugal: Rui Patricio; João Cancelo, Rúben Dias, Danilo, Raphael Guerreiro; Otavio, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo y João Felix. DT: Fernando Santos (POR).

Ghana: Lawrence Ati Zigi; Tariq Lamptey, Daniel Amartey, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Daniel Afriyie, Mohammed Kudus, Thomas Partey; Jordan Ayew, Andrew Ayew e Iñaki Williams. DT: Otto Addo (GHA).

Manchester United lo echa al olvido

El centrocampista portugués del Manchester United, Bruno Fernandes, aseguró este miércoles no estar “preocupado” por el futuro del club inglés luego de los anuncios del adiós de Cristiano Ronaldo y de una posible venta por la familia Glazer.

“No estoy preocupado por el futuro y por las decisiones del club”, afirmó el internacional luso en Doha un día antes del debut en el Mundial-2022 contra Ghana.

El United anunció el martes por la noche el fin del contrato, de “común acuerdo”, entre Ronaldo y el club, después de las declaraciones del astro portugués, así como el hecho de que los propietarios de los Red Devils, la familia Glazer, estaban abiertos a una venta.

“Cristiano no habló conmigo, es su decisión. No hemos hablado del tema, estamos concentrados en la selección”, explicó Bruno Fernandes, preguntado varias veces por la situación de su compañero.

“No me siento incómodo, no tengo que elegir un bando. Fue un privilegio jugar en la selección y en el club con Cristiano. Cristiano siempre ha sido una inspiración para mí, jugar con él fue un sueño hecho realidad, pero nada dura para siempre”, añadió.

“Cristiano ha tomado otra decisión para su vida y su carrera y hay que respetar su decisión. Cada decisión tiene que respetarse, estemos o no de acuerdo”, siguió.

Cristiano Ronaldo del Manchester United reacciona durante el partido de la Premier League entre Aston Villa y Manchester United en Villa Park el 6 de noviembre de 2022 en Birmingham, Inglaterra.

Antes que él, ante la prensa, el seleccionador de Ghana, Otto Addo, también fue preguntado sobre un eventual impacto de la situación de Ronaldo en Portugal. “No lo sé y, para ser honestos, me da un poco igual. Es un duelo importante de la Copa del Mundo. No creo que eso afecte a nadie”, consideró.

“No es nuestro problema lo que pase en Portugal”, dijo de su lado el capitán de Ghana, André Ayew.

“Son grandes profesionales que juegan en grandes equipos, estarán listos para este partido”, añadió.

