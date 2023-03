Vanessa Córdoba ‘se le fue de frente’ a periodista por su opinión frente al escándalo de futbolista del PSG

Una gran polémica se ha dado en las últimas horas por cuenta de un comentario del periodista deportivo Óscar Rentería, quien al dar su opinión sobre el caso del futbolista del PSG, Achraf Hakimi, quien ha sido acusado en los últimos días por presunta violación en contra de una mujer en suelo francés.

La indignación en redes se generó luego que el periodista puso en duda la versión de la víctima y dio a entender que tenía cierta culpabilidad al acceder ir al apartamento del jugador.

“Una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”, dijo el comunicador en el programa El pulso del fútbol. Dicho comentario generó indignación en una oyente que escribió reclamando que “Rentería fue irrespetuoso y machista, no digo que el jugador sea el culpable, pero no tiene nada que ver la presencia de una mujer en el apartamento de un futbolista con una violación”.

Óscar Rentería causó polémica esta semana en las redes sociales. - Foto: Twitter: César Augusto Londoño

Ante este reclamo, el periodista se reafirmó en su postura al decir: “Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después”.

“La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, agregó.

La oleada de críticas que recibió el comunicador fue enorme, tanto así que varias voces de alto calibre se hicieron sentir en su contra. Una de ellas fue la de la jugadora profesional Vanessa Córdoba, hija del mítico portero colombiano Óscar Córdoba, quien no se guardó nada al oír lo dicho por Rentería.

La actual golera de Atlético Nacional reprochó lo dicho por el vallecaucano y señaló que ningún futbolista debe abusar de nadie, recalcando que hace falta educación. “Un futbolista no debería abusar de nadie. Hoy más que nunca lo sostengo, el fútbol en todos sus niveles y partes urge de una educación sexual íntegra”, escribió.

“Los futbolistas son personas pensantes. Los futbolistas no son animales. Paren de tratarlos como tal y de excusar su comportamiento que, además, es resultado de la burbuja donde los mantienen. Eduquémonos y evolucionemos. Ya va siendo hora”, agregó citando la noticia sobre el comentario del periodista.

Óscar Córdoba es uno de los arqueros más importantes en la historia de Colombia. - Foto: Instagram: vcordoba1 // oscarcordoba_

Vale la pena anotar que Córdoba se ha mostrado firme en defender siempre los derechos de las mujeres y más en el fútbol. Incluso, la misma Vanessa ha sufrido acoso por parte de hombres, que ha denunciado públicamente en sus redes sociales.

Hace pocos días, la arquera colombiana dio a conocer el caso de acoso sexual del que fue víctima a través de una videollamada. Además, publicó el número del que la contactaron para evitar que más mujeres caigan.

En su cuenta en Twitter, donde suma más de 34.000 seguidores, la futbolista escribió: “Me entró una llamada por FaceTime de un número desconocido y la rechacé. Volvió a marcar varias veces seguidas y me preocupé, entonces contesté sin cámara y sin hablar. Cuando contesté, nadie habló ni había cámara, y de repente la prenden y es un tipo masturbándose. Asqueroso”.

“Usualmente no contesto a números desconocidos, pero fue la primera vez que me pasó por FaceTime y realmente me preocupó por la insistencia. En serio, ¿cuál es la lógica detrás de esto? ¿Cuál es la hp… necesidad? Qué experiencia tan, pero tan desagradable”, agregó.

Vanessa Córdoba denunció acoso sexual a través de una videollamada. - Foto: Tomada de Twitter: @VCordoba1

Vanessa Córdoba, cuyo padre ha asegurado que está vetada en la Selección Colombia, al cuestionar la desigualdad en el fútbol femenino en comparación con el masculino, agregó que le preocupa que lo ocurrido afecte a otras personas. Lo hizo en respuesta a un seguidor que le preguntó si todo estaba bien.

“Todo muy bien, gracias. Solo que ojalá no les pase a otras personas y menos a menores de edad”, trinó la cancerbera del conjunto verdolaga.