Una vez más la violencia le ganó el partido al fútbol. Esta vez en medio del juego de Copa Sudamericana entre Independiente, de Argentina, y Universidad de Chile.

Un absoluto caos dejó más de un centenar de víctimas, de momento, ninguna fallecida, pero sí en estado crítico en Avellaneda, Argentina.

Caos en Avellaneda dejó a más de 100 personas afectadas. | Foto: AFP

Y es que las imágenes virales que salieron con el paso de las horas dan cuenta de la situación que se vivió en el Estadio Libertadores de América.

Varios videos fueron difundidos, pero sin duda uno de los que más generó impacto fue en el que se retrató a dos hinchas chilenos acorralados por los argentinos.

Ensangrentados, reducidos y bastante temerosos, clamaban por ser liberados, mientras los rivales les exigían que “pidan perdón”.

A lo largo de los 25 segundos que dura la grabación en redes sociales, se muestra la dureza con la que son tratados los seguidores de Universidad de Chile.

Al ver que no dicen lo que ellos quieren, los agresores vuelven a golpearlos con lo que parecen ser objetos contundentes.

Estos hechos reprochables que se vivieron en suelo argentino harían que cayeran graves castigos a los clubes inmersos en el pleito.

Desde diversos sectores del balompié sudamericano se pide que no quede impune un suceso que mancha por completo a la Conmebol.

Federaciones como la Confederación Brasileña de Fútbol, a pesar de no tratarse de un club asociado a estos, reclamó ante la máxima entidad del balompié en Sudamérica.

“Pedimos a la CONMEBOL total rigor en la determinación de los hechos ocurridos, con una investigación rápida y transparente, y que los responsables sean identificados y castigados con severidad”, sentenciaron en un comunicado oficial.

“Es inadmisible que episodios como este se repitan en competiciones que deberían celebrar el talento, la emoción y el espíritu deportivo”, sumaron a su reproche.

Castigos que les caerían a Independiente y U de Chile:

En Argentina, el medio TyC Sports anticipó parte de las decisiones que en las próximas horas serían confirmadas por Conmebol.

Clubes podrían ser descalificados del torneo .

. Una posible expulsión del plano internacional por todo el 2026.

Multas altas para ambos, sus próximos ocho partidos serían sin público y prohibición de jugar torneos internacionales en 2026.

Primer pronunciamiento de FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió este jueves “sanciones ejemplificadoras” contra los responsables de los violentos enfrentamientos del miércoles en Argentina, durante el partido de octavos de final entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile.

Infantino y Fifa dieron sede del Mundial 2030 a Sudamérica | Foto: Getty Images

“Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, escribió en una historia en su cuenta en Instagram.

El encuentro entre argentinos y chilenos, que se jugaba en el Estadio Libertadores de América, en el sur de Buenos Aires, fue cancelado luego de feroces enfrentamientos entre aficionados que dejaron más de un centenar de detenidos, la mayoría chilenos, y casi una veintena de heridos, según reportaron las autoridades.