Vinícius no se calló: comunicado oficial tras ser sacado del clásico Real Madrid vs. Barcelona

Ante múltiples especulaciones que surgieron luego de la pataleta de Vinícius Júnior en el clásico del pasado fin de semana, ante Barcelona, el propio jugador sacó un comunicado oficial.

A través de su cuenta de X, este pidió excusas por haberse molestado, tras la decisión de Xabi Alonso, de sustituirlo en pleno clásico en el Santiago Bernabéu.

Vinicius saliendo del campo durante el clásico de Real Madrid vs. Barcelona | Foto: AP

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico”, encabeza su extenso mensaje en redes sociales.

Su arrepentimiento por la manera en que se comportó lo llevó a disculparse también con todos los miembros del conjunto merengue.

“Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, agregó.

Intentando justificar la manera en la que actuó, el atacante brasileño dio los motivos que lo llevaron a esto.

Vinicius muy enojado con el cambio de Xabi Alonso, se fue directamente al vestuario. pic.twitter.com/B4du5m8NcV — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 26, 2025

“A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa”, sumó.

Y ya en la despedida del texto, confrontó las versiones de una salida del Real Madrid. Allí se comprometió a seguir defendiendo dicho club

“Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, escribió el brasileño.

Abajo las versiones de su salida

Si bien no hizo un pronunciamiento puntual sobre la renovación, el mensaje de ‘Vini’ da muestras claras del compromiso que tiene con el poderoso Real Madrid.

Versiones de prensa como la de Radio estadio Noche, de Onda Cero, en España, habían llegado a señalar que este jugador se iría en los próximos meses.

Vinícius Jr. pasa horas complejas luego de su rabieta en el clásico ante Barcelona. | Foto: AP

“La renovación de Vinícius estaba acordada, pero Vinícius se echa para atrás”, dijeron en un programa del lunes pasado.

Una de las razones que tendría el sudamericano para esto, era no ganar lo mismo que la gran figura del plantel: “No lo firma porque quiere cobrar como Mbappé”.

A dos meses del próximo mercado de pases, la relación Vinícius-Real Madrid puede estar tambaleando, pero será cuestión de cómo lo lleven las partes para saber el futuro del 7 de la Casa Blanca.

Xabi Alonso no entra en polémicas

De un lado y del otro hay posturas, pero en España a quien le atribuyen haber salido como ganador del pleito generado por el jugador fue al entrenador español.

Este parece haber mostrado firmeza al mando de los suyos, sin importar la figura que representa Vinícius Júnior en el Real Madrid.

Adicionalmente, desde el domingo que pasó todo se le ha visto alejado de entrar en una polémica a través de sus declaraciones.

"HABLAREMOS CON VINICIUS EN PRIVADO"



🗣️ Xabi Alonso, DT de Real Madrid, se refirió al enojo del brasileño cuando fue sustituido en #ElClásico por #LaLigaEnDSPORTS.



🎙️ #FútbolTotal pic.twitter.com/gWZqjriOsa — DSPORTS (@DSports) October 26, 2025

En rueda de prensa de aquel día alabó al brasileño: “Me quedo con muchas cosas buenas de Vini”.