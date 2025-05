Egan Bernal aterriza a sus ‘fans’ en el Giro de Italia: habló claro y dejó frío a más de uno

Egan confesó que el tercer lugar no es necesariamente lo que lo tiene motivado. “Se gana día a día, también en los entrenamientos, en cómo me fui sintiendo desde el año pasado cuando me quitaron la hernia que tenía. Esto es solamente el resultado, pero todo el trabajo que hay detrás es lo que realmente de confianza”, declaró en entrevista con Eurosport.