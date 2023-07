Jonas Vingegaard no se quedó en silencio y lanzó fuerte crítica hacia Tadej Pogacar

Tras finalizar la jornada de este jueves, 20 de julio, el ciclista se refirió inicialmente ante la situación de carrera que se produjo, luego del intento fallido de intentar capturar a los ciclistas que estaban en la fuga. “Fue una jornada no demasiado estresante, pero rápida. No diría que fue una jornada fácil, pero los equipos de los esprínteres intentaron ir a buscar la victoria, sin suerte, ya que no pudieron alcanzar a los escapados”.