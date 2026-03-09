Volvió la temporada ciclística en forma para los corredores colombianos. En Europa se han empezado a realizar las clásicas, que sirven como antesala para lo que serán las tres grandes de la temporada (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España).

Nairo Quintana reapareció este lunes en Italia, donde se llevó a cabo la etapa 1 de la Tirreno-Adriático 2026. Santiago Buitrago hizo lo propio en una exigente contrarreloj, que lo catapultó a ser de entrada el mejor nacional en la competencia donde también están figuras mundiales como Primoz Roglic.

Nairo Quintana en una contrarreloj de Tirreno-Adriatico 2026 con Movistar Team Foto: Getty Images

Al ser el primer día una fracción de velocidad, para el de Movistar Team no fue un día bueno y se sintió en su posición en la clasificación general. Tras el recorrido de 11.5 km en Lido di Camaiore, el boyacense perdió un tiempo de 1:40 con respecto al ganador del día. Además, en la general se fue hasta el puesto 126.

Quienes sacaron de cierta forma la cara por Colombia fueron Santiago Buitrago y Brandon Rivera. Ambos coincidieron en no perder más de un minuto, lo que les permitió quedar entre el top 30 de la primera clasificación.

Clasificación general Tirreno-Adriático 2026 (etapa 1)

1. Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) - 12:08

2. Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) a 0:22

3. Maximilian Walscheid (GER/Lidl-Trek) a 0:26

4. Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) a 0:26

5. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek) a 0:29

6. Alan Hatherly (RSA/Jayco-AIUla) a 0:30

7. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 0:31

8. Ethan Hayter (GBR/Soudal-Quick Step) a 0:32

9. Antonio Tiberi (ITA/Bahrain-Victorious) a 0:33

10. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 0:36

...

25. Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) a 0:50

28. Brandon Rivera (COL/ INEOS Grenadiers) a 0:53

126. Nairo Quintana (COL/Movistar Team) a 1:40

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious Foto: Getty Images

En busca de una recuperación de lugares, o mejora para los que quedaron entre los primeros 30, serán las jornadas de los días de montaña las que les permitan recortar algunas diferencias con los favoritos.

Según lo planteado por la organización de la edición 61 de dicha carrera, este martes también habrá un día tranquilo con un recorrido de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano.

La lucha formal se empezará a dar entre jueves y viernes, para terminar definiendo el título entre sábado y domingo próximo, cuando aparezca la etapa reina.

Etapas, altimetría y días clave

Contrarreloj: Etapa 1 / Lido di Camaiore - Lido di Camaiore

Llano: Etapa 2 / Camaiore - San Gimignano (206km)

Media montaña: Etapa 3 / Cortona - Magliano de’ Marsi (221km)

Montaña: Etapa 4 / Tagliacozzo - Martinsicuro (213km)

Media montaña: Etapa 5 / Marotta-Mondolfo - Mombaroccio (184km)

Alta montaña: Etapa 6 / San Severino Marche - Camerino (188km)

Alta montaña: Etapa 7 / Civitanova Marche › San Benedetto del Tronto (142km)

Para quienes deseen seguir las emociones de la competencia desde este lunes 9 de marzo y hasta el próximo 15 del mismo mes, lo podrán hacer a través de dos señales de televisión en Colombia: Directv Sports / DGO.