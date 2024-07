Santiago Buitrago ilusiona a Colombia: clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 16

El zipaquereño confesó en la previa a la etapa 16 que salió negativo a covid-19, pero sí ha tenido síntomas de resfriado. “No, no. En la primera y segunda semana he tenido gripa, pero me he hecho dos pruebas de covid y han salido negativas. La verdad que sí he tenido momentos en los que he estado con gripa, dolor de garganta, dolor de cabeza y todo eso”, afirmó.