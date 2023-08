¿Se arrepiente de haber dado la pelea contra la UCI? Nairo Quintana habla en SEMANA sobre su presente

Nairo Quintana no renuncia a la idea de conseguir equipo antes de 2024. Quiere un equipo que le dé garantías porque no se ve aún en el retiro, ni regresando a un equipo de Colombia.

Se sigue entrenando y asegura estar “como un lulo” para dar la pelea a pedalazos cuando llegue el momento de volver a competir.

En entrevista con SEMANA, el ganador del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 habló de todo el proceso que ha llevado tras ser descalificado del Tour de Francia 2022 al haberse encontrado en unas muestras de sangre que presuntamente había consumido tramadol.

El colombiano fue al TAS -Tribunal de Arbitraje Deportivo- intentando demostrar su inocencia, pero esta entidad desestimó su apelación.

“No la gané, lo acepté y así es la vida. Son momentos difíciles que hay que saber afrontar con sabiduría”, indicó en entrevista con esta casa periodística.

En el gremio del deporte de las bielas, se asegura que Nairo está vetado. SEMANA le preguntó directamente al hoy empresario de 33 años sobre esa posibilidad y si se arrepiente o no de haber dado la pelea contra la Unión Ciclista Internacional.

Las respuestas de Nairo Quintana, a continuación.

SEMANA: En el ciclismo colombiano sigue la preocupación por Nairo Quintana. ¿Qué ha pasado con toda la acusación por tramadol?

NAIRO QUINTANA: Todo eso está olvidado, ya pasó. La sanción fue en la carrera del Tour de Francia. Dimos la pelea, intentamos justificar e hice todo lo que estuvo a mi alcance para demostrar que no lo hice. Finalmente, perdí y lo acepté. Ahora debo conseguir equipo.

SEMANA: ¿No tiene ninguna investigación abierta en la Unión Ciclista Internacional?

N.Q.: No, nada.

SEMANA: ¿Usted está limpio allá?

N.Q.: Así es.

SEMANA: ¿Y qué pasa con los equipos, por qué es tan difícil conseguirlos?

N.Q.: Esta es una época en la que están viendo los jóvenes que van a subir y viendo el mercado del próximo año. Terminando la Vuelta a España, ya los equipos quedan conformados, entonces es un proceso normal.

Nairo Quintana y su nuevo emprendimiento llamado ´El Parche de Nairo´ | Foto: Prensa de Nairo Quintana

SEMANA: ¿Pero hay acercamientos con alguno?

SEMANA: ¿Con cuál de esos equipos?

N.Q.: No, no puedo decir nada porque no tengo nada concreto (risas).

SEMANA: ¿Tiene un plazo para encontrar equipo?

N.Q.: Sí, la idea es este año intentar tener equipo y tengo la buena vibra de que sea así. Tengo ganas, tengo el físico, así que esperaremos.

SEMANA: Si vuelve mañana, ¿con qué nos sorprendería?

N.Q.: He podido recuperarme de algunas lesiones que traía. Estoy como un lulo, estoy como nuevo.

SEMANA: ¿Cree que hay un veto contra usted?

N.Q.: No, pues no sé. Tenemos este fin de año para ver equipos y de momento si nadie dice nada, pues no pasa nada.

Nairo Quintana dice que no tiene ningún veto para competir internacionalmente. | Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA: Y después de este año, si no se logra consolidar de nuevo en un equipo, ¿se retira?

N.Q.: No lo sabemos todavía.

SEMANA: A usted lo han querido de equipos colombianos, ¿eso sí lo contempla?

N.Q.: Ha sido difícil. A veces uno pasa por algunos caminos en la vida y repetirlos no es tan bueno, aunque lo hagas bien. Dentro de lo que tengo planificado no lo veo.

SEMANA: ¿Se arrepiente de haber dado la pelea contra la UCI?

N.Q.: Yo soy alguien que ha tenido mucho carácter y que ha sido siempre justo. Así que di mi defensa porque no había hecho nada y la di porque sabía que iba a ganar. No la gané, lo acepté y así es la vida. Son momentos difíciles que hay que saber afrontar con sabiduría.

SEMANA: ¿No se arrepiente?

N.Q.: No.

SEMANA: Si no hubiera dado la pelea hubieran dicho que era culpable…

N.Q.: Hay muchos puntos de vista. Lo que sí es cierto es que cuando uno entra a una pelea de esas, debe tener mucha valentía y dinero.

Nairo Quintana dice que la sanción de la UCI ya quedó atrás. | Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA: ¿Cuánto le ha costado todo esto?

N.Q.: Prefiero decir que ha sido difícil, complicado, pero no me he sentado ni a llorar, ni a lamentarme. Soy de los que dicen que si las cosas pasan, pasan por algo y he seguido ganando durante este año.

SEMANA: ¿Se siente señalado?

N.Q.: Si nos ponemos a ver lo que piensa la gente, han sido más las cosas buenas que las cosas malas. Pero siempre en la vida hay ese típico uno en mil. No sé si sea mi caso, pero la verdad que he aprovechado cada momento. No me arrepiento, ni me lamento de nada.

SEMANA: ¿Qué viene para usted en lo deportivo? ¿Es verdad que piensa correr en los Juegos Nacionales?

SEMANA: Hizo una crítica bastante fuerte a la selección Colombia. ¿Qué pasó para los mundiales de ciclismo?

N.Q.: Lo que pasa es que fue un Mundial atípico, muy diferente a los de los últimos diez años. Un mundial difícil, de gente de mucha potencia y hemos visto que los que llegaron a la final son muy clasicómanos, de mucho cuerpo, de mucho aguante y nosotros no tenemos aún esa capacidad para ese tipo de recorrido. Lo otro es que se tiene que llevar gente con experiencia, que sepa trabajar, ayudar y gente que esté comprometida con intentar ganar. A veces nos equivocamos y cuando digo nos equivocamos es porque yo también me he equivocado y he dado en diferentes ocasiones opiniones de cómo hacer los equipos, de cómo formar y finalmente de todas estas cosas tenemos que aprender. Lo dije, no sabemos trabajar en equipo y así no vamos a ganar una medalla.

SEMANA: También dijo: “No todos pueden pretender ser gerentes en una misma empresa”...

N.Q.: Así es. No todos pueden intentar ganar. Bonito sería hacer del primero al sexto, según los participantes que haya. Finalmente, uno tiene que trabajar, alguien tiene que cuidar al otro, alimentarlo, darle de beber, ubicarlo, llevarlo y que el otro que intente, quiera o lo comprometa a ganar y que llegue en su máxima capacidad.

SEMANA. ¿La selección Colombia necesita un cambio de ciclistas o de dirección técnica?

N.Q.: No sé. Poco a poco se van dando cuenta lo que se puede o no se puede hacer. Eso no lo decido yo. Lo que sé es que hay personas que trabajan muchísimo, que trabajan con su corazón y con todo su conocimiento. Ya luego es de analizar para ver siempre lo mejor para el ciclismo colombiano.

SEMANA: ¿Por qué en la Vuelta a España 2023 ningún escarabajo va a pelear el podio?

N.Q.: Egan está saliendo de todas sus lesiones, su accidente y ha sido difícil para él. Poco a poco irá remontando y llegará, pero de resto ninguno de los otros nos ha dado esa muestra de luchar por las generales, por etapas, alguna clásica, aunque son muy buenos corredores. Sebastián Molano va a disputar sus esprines, que es para lo que lo tienen preparado, y luego los otros corredores irán a acompañar a sus líderes, otros irán a liderar las etapas y de esa manera hacer una muy buena Vuelta a España.

Nairo Quintana dice que existe la posibilidad de correr en los juegos nacionales. | Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA: Rigo dice que estamos en crisis de recambio en el ciclismo colombiano. ¿Está de acuerdo?

N.Q.: Es que finalmente se ha hecho lo mismo de toda la vida. Cuando hubo ‘la explosión’ de algunos muchachos colombianos como un Chaves, un Henao, un Nairo o un Pantano fue porque hubo un proceso bien estructurado de ‘Colombia es pasión’. Pero creo que sí ha seguido bastante pobre en general el ciclismo. Tampoco es culpa del Gobierno, porque da y hace lo que puede hacer. La empresa privada tampoco se mete las manos al bolsillo. Todos nos quejamos de la delincuencia, señalamos, pero ¿qué estamos haciendo por un niño de esos? Montamos fundaciones sin ánimo de lucro para lucrarnos y para evadir impuestos. ¿Cuántos hacen una fundación verdaderamente para hacer, para crear, para sacar deportistas? De todos los deportistas que normalmente entran a un programa, muchos de ellos toman unos valores increíbles que todos los días lo repetimos: respeto, disciplina y se vuelve a veces monótono. No solamente terminan siendo un gran profesional, sino que terminan siendo muy buenas personas, alejadas de todos los problemas. Por cada niño impactado en un barrio, podemos impactar mínimo diez más en su comunidad.

SEMANA: ¿Qué dice de la situación de Supermán López?

N.Q.: Presentar todo lo que tenga que presentar para salir adelante, no hay de otra. Seguir para adelante.

