¿Cuál es el problema de que la jornada nocturna empiece a las 6 p.m. como lo quiere el presidente Petro?

Desde 2017 el horario de trabajo nocturno en Colombia va entre las 9 p.m. y las 6 a.m. En la consulta popular se buscaría ampliarlo en tres horas para que comience a las 6 p.m. | Foto: Leonardo - stock.adobe.com

El abogado Roger Román Sánchez, socio de impuestos y legal en Russell Bedford, dice que subir el valor de la hora de trabajo no solo implica pagar más al empleado, sino que también aumenta su carga prestacional. Por ende, si la jornada nocturna se reduce dos horas para comenzar a las 7 p. m., los costos laborales aumentarían en 10 por ciento. Esto tendría varias implicaciones. La primera es que las empresas grandes, al tener más músculo financiero, ajustarían sus nóminas y pagarían los nuevos valores, pero en las pymes podría llevar al cierre de muchas de ellas o a que opten por la informalidad.

Andrés González, presidente de Evedesa, una de las grandes firmas del entretenimiento nocturno en Colombia, con 20 establecimientos, comenta lo gravoso que sería en su caso el adelanto de la jornada nocturna, pues en sus bares la actividad laboral arranca desde las 7 p. m. y termina entre 2 a. m. y 3 a. m., tres días a la semana. “ Esta incertidumbre laboral nos tiene a todos prendidos del techo . Si esta empresa no se da para el empleado, pues carece de sentido para nosotros”. Dice que, en caso de que se apruebe la propuesta de ampliar la jornada nocturna, se afectarían las nuevas contrataciones. Evedesa emplea a 900 personas.

La misma preocupación es compartida por Guillermo Henrique Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Gastronomía (Acoga). Señala que la ampliación de la jornada nocturna no solo sería dañina, sino que llegaría en un mal momento. El año pasado se cerraron 2.800 restaurantes, cifra que no es comparable con la de la pandemia, pero sí enciende alarmas. “La visión de derechos que promueve el Gobierno debe estar acompañada de una realidad económica que los haga viables, y un sector gastronómico donde prevalecen la informalidad y las mipymes, sin solvencia, no tiene con qué pagar mayores costos de contratación”.