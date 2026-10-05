Se acaba el tiempo para cobrar Renta Ciudadana y Devolución del IVA para miles de ciudadanos; fecha máxima

Los beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA tienen los días contados para reclamar los recursos correspondientes al cuarto ciclo de transferencias de 2026.

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Prosperidad Social confirmó que la jornada de pagos finalizará el 6 de octubre de 2026, por lo que los hogares que todavía no han retirado el dinero deben realizar el trámite antes de esa fecha.

Renta Ciudadana en Colombia: así será el último día de pagos del cuarto ciclo. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: (Prosperidad Social)

La entidad hizo un llamado especialmente a los hogares de Bogotá que todavía tienen recursos pendientes. De acuerdo con el reporte más reciente, el avance de las entregas en la capital alcanza el 54,10 %, mientras que a nivel nacional se ha entregado el 71 % de los recursos previstos para esta jornada.

¿Hasta cuándo se puede cobrar?

La fecha máxima establecida para esta entrega es el 6 de octubre de 2026. Los pagos comenzaron el 21 de septiembre y se realizan mediante la red aliada de SuperGIROS y SuRed, de acuerdo con la programación y el municipio asignado a cada hogar.

Prosperidad Social recordó que las transferencias correspondientes a este ciclo no son acumulables para jornadas posteriores. Por eso, quienes tengan un pago pendiente deben evitar dejar el cobro para el último día.

¿Cuánto pueden recibir los hogares?

Los recursos pueden alcanzar hasta 500.000 pesos por hogar, dependiendo de las condiciones y características de cada beneficiario. Para esta cuarta transferencia, Prosperidad Social destinó 346.342 millones de pesos para atender a 804.478 hogares en situación de pobreza en todo el país.

En Bogotá, específicamente, fueron incluidos 12.303 hogares, con una inversión de 4.964 millones de pesos para esta jornada.

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¿Dónde se puede reclamar el dinero?

Los beneficiarios que tengan el pago habilitado deben acudir a los puntos autorizados de SuperGIROS o SuRed, siguiendo la programación correspondiente al municipio asignado.

Es importante tener en cuenta que no se permiten cambios de titular, poderes ni autorizaciones para que terceros reclamen el dinero. El pago debe hacerse bajo las condiciones establecidas para cada hogar.

El Departamento de Prosperidad Social anunció el inició en el pago de las transferencias monetarias. Foto: DPS

Prosperidad Social recomienda a los beneficiarios verificar su situación a través de los canales oficiales y acudir cuanto antes al punto de pago correspondiente.

Además, la entidad recordó que los trámites relacionados con estos programas son gratuitos y que los ciudadanos no necesitan intermediarios para acceder a los recursos.