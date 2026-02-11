Colombiana recibe distinción internacional en derecho laboral

El directorio jurídico internacional Legal 500 otorgó el reconocimiento de Abogada del Año 2026 en la categoría Labour and Employment a Mirna Wilches, socia de la firma Chapman Wilches, por su trayectoria y liderazgo en derecho laboral en Colombia .

El galardón, entregado por una de las publicaciones más influyentes del sector legal a nivel global, destaca a profesionales que han establecido estándares de excelencia en asesoría jurídica, particularmente en escenarios complejos y altamente regulados.

En el área de Trabajo y Empleo, Legal 500 valora la capacidad para anticipar riesgos, diseñar estrategias y ofrecer soluciones en contextos empresariales marcados por cambios normativos y desafíos económicos.

La distinción a Wilches resalta no solo su desempeño individual, sino también el posicionamiento de Chapman Wilches en el mercado laboral colombiano.

La firma señaló que este reconocimiento refleja un ejercicio profesional basado en rigor técnico, visión estratégica y acompañamiento integral a empresas en materia de relaciones laborales y cumplimiento normativo.

En un entorno donde el derecho laboral ha ganado relevancia por reformas, ajustes regulatorios y transformaciones en el mundo del trabajo, este tipo de reconocimientos internacionales consolidan la visibilidad de Colombia en el escenario jurídico global y refuerzan la importancia de asesorías especializadas en la sostenibilidad empresarial.