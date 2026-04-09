Convocatoria 2026 busca fortalecer a las empresas medianas del país

El programa Mejores Empresas Colombianas abrió su convocatoria 2026 con el objetivo de fortalecer la gestión y competitividad de las empresas medianas en el país, un segmento clave para la generación de empleo y el desarrollo productivo.

La iniciativa, liderada por el Banco de Bogotá en alianza con Deloitte y la Pontificia Universidad Javeriana, busca evaluar a las compañías bajo estándares internacionales y ofrecerles un diagnóstico integral de su desempeño.

En la edición de 2025 participaron 178 empresas de diferentes regiones, de las cuales 33 fueron reconocidas por la solidez de su gestión y su visión de largo plazo. Para este año, la meta es alcanzar 200 empresas postuladas, ampliando el alcance del programa a más ciudades del país.

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El proceso incluye varias etapas: una inscripción inicial sin costo, la estructuración del caso empresarial con acompañamiento de consultores y una evaluación final que analiza dimensiones como estrategia, liderazgo, cultura organizacional, desempeño financiero y gobierno corporativo.

El programa está dirigido a empresas privadas con ventas anuales entre $16.000 millones y $910.000 millones, al menos cinco años de operación, utilidades en dos de los últimos cinco años y estados financieros auditados de los últimos tres periodos.

Más allá del reconocimiento, la iniciativa se ha consolidado como una herramienta de fortalecimiento empresarial, al permitir que las compañías identifiquen brechas, optimicen su planeación y se comparen con referentes del mercado. Además, ofrece un diagnóstico gratuito que, en muchos casos, se traduce en mejoras operativas y estratégicas.

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La convocatoria estará abierta hasta el 24 de abril, en un momento en el que las empresas enfrentan mayores exigencias en productividad, sostenibilidad y capacidad de adaptación a mercados cada vez más competitivos.