Elizabeth Acuña Ayala representará a Colombia en el consejo mundial de venta directa

El país refuerza su presencia en un sector que mueve millones de emprendimientos en el mundo.

Redacción Economía
2 de marzo de 2026, 3:15 p. m.
Directora Ejecutiva ACOVEDI.
Directora Ejecutiva ACOVEDI. Foto: Acovedi

La industria de la venta directa en Colombia recibió un reconocimiento de alcance internacional bajo la dirección de Elizabeth Acuña Ayala, directora ejecutiva de ACOVEDI, quien fue designada como nueva integrante del consejo asesor mundial de la Federación Internacional de Asociaciones de Venta Directa.

La designación posiciona al país en el centro de las discusiones estratégicas que definen el rumbo global de este sector.

La elección se realizó tras una votación entre asociaciones de venta directa de América Latina y reconoce la gestión de Colombia en temas como ética empresarial, crecimiento sostenido y protección al consumidor.

El país ocupa actualmente el puesto 13 a nivel mundial en esta industria, un desempeño respaldado por su marco regulatorio, entre ellos, la Ley 1700 de 2013, considerada una de las más robustas de la región.

La venta directa tiene un peso significativo en la economía nacional. Cerca de 2,4 millones de personas participan en esta actividad en Colombia, de las cuales el 80.50% son mujeres y el 19.50% son hombres, lo que lo convierte en una fuente relevante de ingresos complementarios y emprendimiento, especialmente en contextos de informalidad laboral.

A escala global, esta modalidad reúne a más de 100 millones de personas, con mayor presencia en Asia y América.

En términos de consumo, los datos muestran que las categorías con mayor crecimiento en el país son cosméticos y cuidado personal, que concentran el 44.69 % de la preferencia, seguidos por alimentos y bebidas, con un 10.68 %.

SAE pone a la venta lote en zona norte de Cartagena ofrecido a Disney: esto dijo la entidad

En conjunto, la industria generó ingresos por 2,5 billones de dólares en Colombia durante el último año reportado.

Este nombramiento no solo reconoce una trayectoria institucional, sino que amplía la incidencia del país en decisiones globales sobre modelos de negocio, regulación y sostenibilidad en una industria que sigue transformándose.

Noticias Destacadas