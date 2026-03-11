Más de 540 marcas impulsan el negocio de franquicias en Colombia

El modelo de franquicias continúa consolidándose como una de las estrategias de expansión empresarial en Colombia.

Actualmente el país cuenta con más de 542 marcas franquiciantes activas y cerca de 18.000 establecimientos operando bajo este formato, lo que lo ubica como el cuarto mercado de franquicias en América Latina, después de Brasil, México y Argentina.

De acuerdo con estimaciones del sector, las franquicias generan alrededor de 72.000 empleos directos en el país y se concentran principalmente en actividades como comercio y gastronomía, segmentos que en conjunto representan cerca del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El impacto económico de estos sectores también se refleja en el movimiento del mercado de alimentos y alojamiento. Solo esta actividad registró transacciones cercanas a $18 billones en el primer semestre de 2025, equivalentes a aproximadamente US$4.900 millones, lo que evidencia la relevancia de estos negocios dentro de la economía nacional.

“Hoy la franquicia no es simplemente un modelo comercial; es una herramienta de formalización y generación de empleo estructurado”, afirmó Ricardo Barrios, CEO de MarketFranquicias, firma especializada en estructuración y expansión de marcas.

A pesar del crecimiento del modelo, el sector enfrenta desafíos relacionados con la estructuración empresarial. De acuerdo con analistas, muchas marcas buscan expandirse a través de franquicias sin contar con procesos estandarizados, manuales operativos o planificación financiera adecuada, elementos clave para garantizar la sostenibilidad del modelo.

La industria también busca fortalecer espacios de articulación entre marcas e inversionistas. Uno de ellos será el Pabellón de Franquicias de la feria ALIMENTEC, que se realizará en Corferias entre el 9 y el 12 de junio, y que reunirá empresas interesadas en expandir sus modelos de negocio en sectores como gastronomía, cafeterías, consumo masivo y servicios especializados.