Menos semanas para pensionarse: lo que deben saber las mujeres afiliadas a fondos privados

El ajuste será gradual y no modifica la edad de retiro.

Javier Andrés Pineda Rangel

16 de enero de 2026, 5:48 p. m.
El ajuste se deriva de las decisiones de la Corte Constitucional. Foto: 123 Rf

A partir del 1 de enero de 2026, las mujeres en Colombia comenzarán a beneficiarse de una reducción progresiva en el número de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez, un cambio que aplicará tanto para afiliadas a Colpensiones como para aquellas vinculadas a fondos privados, como Porvenir.

Así lo explicó la administradora de fondos de pensiones en un comunicado en el que detalló el alcance y la forma en que se implementará esta medida.

La modificación se deriva de decisiones de la Corte Constitucional, que ordenó disminuir gradualmente el requisito de semanas hasta llegar a 1.000 semanas en 2036, con el objetivo de cerrar brechas históricas que han dificultado el acceso de las mujeres a la pensión.

Pareja decidió gastar su pensión recorriendo el mundo y da consejo clave para viajeros con poco presupuesto

En el caso del Régimen de Ahorro Individual (RAIS), donde operan fondos como Porvenir, la reducción comenzará desde 2026 si el Congreso no expide una ley que regule el ajuste, tal como lo estableció la Sentencia C-054 de 2024.

Según el cronograma divulgado por Porvenir, en 2026 las mujeres afiliadas a un fondo privado necesitarán 1.135 semanas, cifra que se reducirá de forma gradual cada año hasta alcanzar las 1.000 semanas en 2035.

En el Régimen de Prima Media (Colpensiones), el ajuste también será progresivo, aunque con un número mayor de semanas durante la transición. En ambos casos, la edad de pensión no cambia y se mantiene en 57 años.

María Lorena Botero Botero, vicepresidente de Clientes y Operaciones de Porvenir, recomendó a las mujeres revisar su historia laboral para verificar que todas las semanas estén correctamente registradas.

Porvenir recomendó a sus afiliadas que es clave consolidar la información y solicitar correcciones a tiempo ante la entidad correspondiente.

Colpensiones tiene recursos para pagar pensiones con cualquier incremento del salario mínimo: Jaime Dussán

También se reiteró que pondrá a disposición de sus afiliadas herramientas de simulación, asesoría y canales digitales para facilitar la comprensión de estos cambios, que buscan ampliar el acceso de las mujeres al sistema pensional colombiano.

