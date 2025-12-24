2026, el año que redefine la pensión femenina

A partir del 1 de enero de 2026, Colombia vivirá una transformación en los requisitos para que las mujeres puedan acceder a la pensión de vejez, según confirmó la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), entidad estatal encargada del régimen público de pensiones.

Esta modificación gradual busca hacer el sistema más equitativo con las mujeres, reconociendo condiciones laborales y de cuidado familiar que históricamente han dificultado su acceso a una pensión formal.

En un comunicado oficial divulgado en diciembre de 2025, Colpensiones explicó que el número de semanas exigidas para las mujeres afiliadas al Régimen de Prima Media empezará a disminuir año tras año, con un cronograma que comenzará en 1.250 semanas en 2026 y terminará en 1.000 semanas en 2036.

Esta medida responde a la implementación de la Ley 2381 de 2024, que introdujo el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, y pretende corregir desigualdades ligadas a trayectorias laborales fragmentadas por labores de cuidado no remuneradas.

La reducción de semanas no se da de forma automática: cada año se disminuirá el requisito en 25 semanas hasta alcanzar el objetivo de 1.000 semanas en 2036.

Para muchas mujeres, este ajuste implica la posibilidad de lograr la pensión de vejez sin tener que completar los 1.300 requisitos del sistema anterior, un umbral que, debido a interrupciones laborales, resultaba inalcanzable para sectores importantes de la población.

Colpensiones destaca que la modificación también incorpora mecanismos que reconocen responsabilidades de cuidado familiar. En concreto, por cada hijo nacido, una mujer puede ver reducida la exigencia de semanas en 50, hasta un máximo de tres hijos.

Esta disposición busca compensar el tiempo dedicado al cuidado familiar una carga que muchas trabajadoras enfrentan paralelamente a su carrera laboral formal y que anteriormente no se reflejaba adecuadamente en sus condiciones de acceso a la pensión.

Expertos en seguridad social señalan que estos ajustes no sólo mejoran la equidad del sistema, sino que también coinciden con una tendencia de modernización pensional en América Latina.

Sin embargo, advierten que no basta con disminuir semanas exigidas, es crucial que las mujeres comprendan estos cambios, revisen su historia laboral y planifiquen su trayectoria de cotización para obtener el máximo beneficio posible.

El plan de Colpensiones también incorpora otro elemento clave: la Oportunidad de Traslado, habilitada hasta el 16 de julio de 2026.

Esta figura, prevista en la misma Ley 2381, permite que trabajadores y trabajadoras puedan cambiar de régimen pensional entre el público y los fondos privados (o viceversa), siempre que cumplan con ciertos requisitos de edad y semanas cotizadas.

Para mujeres, ese umbral está establecido en 47 años o más y mínimo 750 semanas cotizadas, mientras que para hombres es de 52 años y mínimo 900 semanas cotizadas. La entidad enfatiza la importancia de una “doble asesoría obligatoria” antes de decidir el traslado, para comparar proyecciones y elegir la opción más conveniente para cada caso.

Desde la perspectiva financiera, la entidad ha reportado un fortalecimiento de sus recursos gracias a traslados de afiliados desde fondos privados, lo que ha generado una expectativa positiva en torno a la sostenibilidad del régimen público en los próximos años.

Esta inyección de recursos ha superado las proyecciones iniciales, lo que según Colpensiones permite una mejor gestión presupuestal y operacional para enfrentar los retos derivados del envejecimiento demográfico de la población colombiana.

Para muchas mujeres que están cerca de la edad de retiro que se mantiene en 57 años, estos cambios implican una oportunidad real de alcanzar su pensión sin tener que cruzar umbrales de cotización que, hasta ahora, eran difíciles de completar en trabajos fragmentados o informales.

Al mismo tiempo, obligan a las futuras pensionadas a planificar con más detalle su historia laboral, revisar su acumulación de semanas y entender cómo estos ajustes impactan su derecho a una vejez digna.