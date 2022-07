Petróleo cae 5 % y llega a niveles similares a los del inicio de la guerra en Ucrania

Las dos referencias mundiales del petróleo cayeron este jueves un 5 %, tocando niveles similares a los que tenían al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, en un contexto de temor a una recesión y de inflación récord en Estados Unidos y en la eurozona.

Esta mañana, el barril de Brent del mar del Norte (la referencia para Colombia) perdía 3,67 % y llegó a US$ 95,93, mientras que el barril de WTI de Estados Unidos, para entrega en agosto, cayó 4,40 % y se ubicó en US$ 92,04.

Los temores de una desaceleración de la demanda anularon las ganancias registradas después de la invasión de Rusia, iniciada el pasado 24 de febrero, cuando los precios del crudo se propulsaron a niveles nunca vistos desde la crisis financiera de 2008.

Las dos referencias mundiales del crudo volvían así a los niveles anteriores a la invasión de Ucrania, cuando el Brent valía entre US$ 95 y US$ 99 el barril y el WTI se intercambiaba entre US$ 90 y US$ 94 el barril.

Este jueves, la Comisión Europea rebajó sus previsiones de crecimiento en la zona del euro para 2022 y 2023 al 2,6 % y el 1,4 %, respectivamente, frente al 2,7 % y el 2,3 % previstos hasta ahora, debido al impacto creciente de la guerra en Ucrania.

Por su parte, la inflación se propulsó a niveles máximos históricos, con un aumento de los precios al consumo estimado en 7,6 % en 2022 y 4 % en 2023, frente a 6,1 % y 2,7 % antes, según las previsiones de Bruselas. En Estados Unidos, los precios volvieron a subir en junio, cuando la inflación alcanzó 9,1 %, su nivel más alto desde noviembre de 1981.

*Con información de la Agencia AFP