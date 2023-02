Precio del petróleo se mantiene tras datos económicos mixtos de Estados Unidos

Los precios del petróleo no presentaron mayores cambios este jueves 16 de febrero, debido a los resultados dispares en datos de Estados Unidos y las perspectivas de una recuperación de la demanda china y con una acumulación en las reservas de crudo en la mayor economía del mundo.

En ese sentido, los futuros del crudo de referencia Brent cerraron sin cambios, en 85,38 dólares el barril, mientras que el crudo de referencia West Texas Intermediate (WTI) subió 7 centavos, a 78,66 dólares.

Y es que luego de que el lunes Estados Unidos la venta de 26 millones de barriles de sus reservas estratégicas, el miércoles se informó que las reservas comerciales de ese país aumentaron sorpresivamente en 16,3 millones de barriles.

Ese aumento, ocho veces mayor al esperado por analistas, es el octavo consecutivo. Desde mediados de diciembre las reservas tuvieron un aumento neto de 53 millones de barriles.

Vale la pena recordar que el precio del dólar en Colombia subió bastante durante las operaciones de este jueves 16 de febrero, que estuvo principalmente marcado por el estrés y nerviosismo que se sigue apoderando de los mercados tras los datos de inflación en Estados Unidos y el fantasma de la recesión que cada vez está más cerca, y prende las alarmas entre los inversionistas.

Así las cosas, la moneda norteamericana terminó con un último precio de 4.923,50 pesos, que marca un leve crecimiento de apenas 2 pesos respecto a los registros finales del pasado miércoles, cuando quedó en 4.921 pesos con 50 centavos.

En las primeras horas de operación, la divisa mantuvo una tendencia hacia arriba y allí se mantuvo durante todo el día, quedando incluso muy cerca otra vez de la barrera de los 5.000.

Así mismo, en esta jornada manejó una cotización promedio de 4.966 pesos con 67 centavos, con el que crece y se aleja más de 80 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.878 pesos con 24 centavos.

Con estos resultados, la moneda norteamericana ha subido casi 200 pesos en la última semana, teniendo en cuenta que arrancó sobre los 4.700 y actualmente ya tocó incluso la barrera de los 5.000, aunque todavía las alzas no le alcanzan para regresar a los 5.050 pesos que marcó en los primeros días de enero; no obstante, los expertos no descartan que siga subiendo, ya que los mensajes y datos recibidos recientemente no ayudan a mantener la confianza.

Al respecto, Juan Eduardo Nates, analista de Credicorp Capital, sostuvo que el fantasma de una crisis económica es la preocupación principal de los inversores, quienes se están enfocando en evitar que estos desplomes se conviertan en pérdidas y optan por opciones más seguras, como el dólar, haciendo que estas se pongan más caras por ley de oferta y demanda. Agregó que esto se mantendrá por un buen tiempo.