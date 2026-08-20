Prodesa inicia su expansión internacional con proyecto de 496 viviendas en República Dominicana

Prodesa anunció su llegada a República Dominicana con su primer proyecto internacional de vivienda, como parte de su estrategia de expansión internacional tras 35 años de trayectoria en Colombia.

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El proyecto estará ubicado en Punta Cana y contempla la construcción de 496 unidades de vivienda. Según Juan Antonio Pardo, presidente de la compañía, el objetivo es trasladar al nuevo mercado la experiencia adquirida en el desarrollo de proyectos que combinan calidad, eficiencia y una visión de largo plazo.

La decisión de ingresar a República Dominicana responde, de acuerdo con la constructora, al crecimiento del turismo, la inversión extranjera y el empleo en el país, factores que han impulsado la demanda de vivienda para trabajadores y familias que buscan establecerse cerca de los principales polos económicos.

Con más de 60.000 viviendas entregadas en Colombia y presencia en más de 10 ciudades, Prodesa cuenta con experiencia en proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y No VIS. Su operación en el país abarca regiones como Bogotá y Cundinamarca, Caribe, Occidente, Antioquia y Centro.

“República Dominicana se ha consolidado como uno de los mercados más dinámicos y atractivos de la región”, afirmó Pardo, quien señaló que la compañía busca construir una presencia de largo plazo mediante el trabajo con comunidades, aliados locales y autoridades.

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Para este primer proyecto internacional, Prodesa incorporará criterios de sostenibilidad desde la planeación hasta la construcción, con énfasis en el uso eficiente de los recursos y la integración con el entorno.

La compañía señaló que estos principios buscan elevar el estándar de la vivienda asequible y serán parte de su estrategia para desarrollar comunidades sostenibles en el mercado dominicano.