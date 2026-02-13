La fintech colombiana RapiCredit dio inicio a sus operaciones en España en noviembre de 2025, marcando su primera expansión internacional luego de más de once años de trayectoria en Colombia.

Durante sus primeros meses en el país europeo, la compañía ha trabajado en la adecuación y estabilización de sus modelos de decisión crediticia, ajustándolos a las condiciones regulatorias y financieras del nuevo entorno.

En Colombia, la empresa ha otorgado más de seis millones de créditos a través de un modelo 100 % digital. Su llegada a España contempla la oferta de créditos de consumo y de urgencia, dirigidos tanto a ciudadanos españoles como a extranjeros residentes, entre ellos migrantes latinoamericanos.

Daniel Materón, CEO de RapiCredit, afirma que el proceso de expansión ha contado con el acompañamiento de socios locales, lo que ha permitido comprender las dinámicas propias del mercado español y adaptar su operación a esas particularidades.

La estrategia se enmarca en un contexto de crecimiento del ecosistema fintech en Europa, impulsado por la digitalización de los servicios financieros y la demanda de alternativas distintas a la banca tradicional.

Con este paso, RapiCredit consolida su proceso de internacionalización en un escenario donde la tecnología y el análisis de riesgo continúan transformando la forma en que se accede al crédito.