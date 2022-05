Joven quindiano le apuesta a mejorar la atención en salud en el país con la tecnología

Demoras en asignación de citas médicas, precaria atención de las consultas y hasta el viacrucis que significa la entrega de medicamentos, son algunas de las dificultades que sortean diariamente los colombianos en el sistema de salud, en el que para nadie es un secreto que los niveles de insatisfacción son muy altos.

Cada vez más personas se quejan por los largos trámites que hay que hacer para ser atendidos y reclaman por mejoras en este sentido. No obstante, la pregunta que surge posterior a esto es: ¿cómo hacerlo? Puesto que en ocasiones no hay cama para tanta gente y no queda otra opción más que esperar.

Con la llegada de la pandemia, los diferentes hospitales y clínicas del país tuvieron que evolucionar rápidamente e incorporar nuevos procesos para atender a las millones de personas que resultaron contagiadas con el covid-19. Esto hizo que se crearan nuevos protocolos de atención, se cambiara la gestión del recurso humano y se recurriera a la tecnología como un aliado principal.

Por lo menos así lo piensa Juan David Gutiérrez, fundador de MedByte, un joven emprendedor quindiano que con apenas 23 años de edad creó el primer ecosistema digital en Colombia que facilita a las personas el acceso a la salud y ayuda a los proveedores de la industria a aprovechar sus datos para optimizar sus indicadores de atención, servicios y procesos a través de una aplicación web.

“Con tan solo seis meses de operación, esta MedTech está transformando la forma de acceso a la salud en el país de forma rápida y por medio de ciencia de datos e inteligencia artificial. La solución ha mejorado los índices de satisfacción de los clientes respecto a los servicios de salud hasta en 90 %”, dijo Gutiérrez.

Esta nueva aplicación digital creada con talento 100 % colombiano facilita los trámites para entregar medicamentos, a través de prescripciones electrónicas que evitan las dificultades y errores humanos en la lectura de las fórmulas médicas. Así se identifican y verifican los fármacos que requiere el paciente y se hace más eficiente su entrega.

“También predice la variación en la demanda de los servicios de salud. Con este tipo de herramientas, las entidades prestadoras, públicas y privadas, pueden identificar una necesidad futura de incrementar su capacidad de atención en caso de una inminente crisis, como la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Esto se traduce en una mejor preparación para atender a los pacientes”, agregó este joven emprendedor.

Según el creador, esta aplicación reconoce y anticipa los principales obstáculos que tienen los usuarios para acceder a los servicios de salud, dando de esta forma opciones para que los administradores, ya sea de los hospitales, clínicas, EPS o proveedores, puedan adoptar acciones rápidas para resolverlos.

“En algún momento hemos sentido desesperación al tener que solicitar una cita médica llamando a un teléfono que nunca contestan, o al no encontrar un doctor con agenda disponible para atender una consulta urgente o simplemente nuestra condición ha empeorado esperando a que un especialista atienda nuestro caso. Este desarrollo hace que sean más fáciles las tareas de encontrar, escoger, agendar y recomendar los proveedores de salud que necesitan los pacientes”, explicó el creador de esta MedTech.

Otra de las soluciones que brinda este programa es que mejora la conexión entre paciente y médico. Al poner la información de los pacientes al alcance y de manera clara, los proveedores de salud pueden identificar más rápido las necesidades del usuario al momento de la consulta.

“Ahorramos en promedio 5 horas semanales de trabajo para los asistentes administrativos de los centros de salud e incluso más de 5 minutos en procesos como agendar citas”, aseguró Gutiérrez.

Por último, este desarrollo, fruto del ingenio nacional, brinda seguridad a los usuarios del sistema de salud, ya que pueden conocer toda la información necesaria sobre sus prestadores de salud y evaluar cuál es el mejor a la hora de tomar una decisión.

“Existen casos en los cuales el desconocimiento de las experiencias de otros pacientes y las calificaciones de un médico han permitido a falsos profesionales atentar contra de la salud de sus pacientes”, menciona Gutiérrez.

Pese a que empezó como un emprendimiento en casa, desde su creación en 2021, esta plataforma ha tenido un crecimiento sustancial y ya hace presencia en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué y Sincelejo. Igualmente, cuenta con clientes en Ecuador, Chile y Panamá.