Deudas a clínicas y hospitales en 2023 ya superan los 16 billones de pesos. Gremio le propone plan de salvamento al Gobierno

De acuerdo con la agremiación, estas deudas, y la morosidad, ya está generando problemas como demoras en las autorizaciones por parte de las EPS, disminución en los giros acordados, demora o imposibilidad de asignar citas, además de que estas entidades no estarían abriendo espacios para conciliar o depurar la cartera vencida, entre otros.

Las soluciones y alternativas de las clínicas y hospitales para superar la crisis

“Es necesario que se haga vigilancia estricta y se dé cumplimiento a la normatividad sobre límites a la integración vertical y se evalúe el porcentaje y nivel de los giros que efectivamente están llegando a la red hospitalaria independiente, pues de no controlarse una posible concentración con la red propia de algunas EPS, se seguirá afectando a las demás IPS y se generará una concentración de recursos y beneficios prohibidos por la ley ”.

“Entendemos que la Administradora de Recursos del SG-SSS deba establecer procesos rigurosos de revisión y auditoría, pero no deben darse solo a costa de que el prestador de servicios de salud no pueda cobrar por los servicios que legítima y oportunamente ha prestado. En efecto, para las IPS esta es una situación que se torna insostenible, pues no reciben los recursos que les permita pagar a su personal y a los proveedores, lo que han debido usar para una adecuada y debida atención”.