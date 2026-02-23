El nieto del inventor de las Reese’s Peanut Butter arremetió contra Hershey por dañar la marca al cambiar a ingredientes baratos

El nieto del inventor de las Reese’s Peanut Butter Cups arremetió contra The Hershey Co. , acusando a la empresa de dulces de dañar la marca Reese’s al cambiar a ingredientes más baratos en muchos productos.

Hershey reconoce algunos cambios en la receta, pero declaró el miércoles que busca satisfacer la demanda de innovación de los consumidores. Los altos precios del cacao también han llevado a Hershey y a otros fabricantes a experimentar con el uso de menos chocolate en los últimos años.

Brad Reese, de 70 años, dijo en una carta del 14 de febrero al gerente de marca corporativa de Hershey que para varios productos de Reese , la compañía reemplazó el chocolate con leche con recubrimientos compuestos y la mantequilla de maní con crema de maní.

La empresa respondió a los señalamientos. Foto: Getty Images

“¿Cómo puede The Hershey Co. seguir posicionando a Reese’s como su marca insignia, un símbolo de confianza, calidad y liderazgo, mientras reemplaza silenciosamente los mismos ingredientes (chocolate con leche y mantequilla de maní) que generaron la confianza en primer lugar?”, escribió en la carta, que publicó en su perfil de LinkedIn.

Es nieto de HB Reese, quien pasó dos años en Hershey antes de formar su propia empresa de dulces en 1919. HB Reese inventó las Peanut Butter Cups en 1928; sus seis hijos finalmente vendieron su empresa a Hershey en 1963.Hershey anunció el miércoles que las Tazas de Mantequilla de Cacahuete de Reese’s se elaboran de la misma manera que siempre, con chocolate con leche y mantequilla de cacahuete que la compañía elabora a partir de cacahuetes tostados y algunos otros ingredientes, como azúcar y sal. Sin embargo, algunos ingredientes de Reese’s varían, explicó Hershey.

“A medida que hemos crecido y ampliado la línea de productos de Reese’s, realizamos ajustes en las recetas de los productos que nos permiten crear nuevas formas, tamaños e innovaciones que los fanáticos de Reese’s han llegado a amar y pedir, mientras protegemos siempre la esencia de lo que hace que Reese’s sea único y especial: la combinación perfecta de chocolate y mantequilla de maní”, dijo la compañía.

Brad Reese dijo que cree que Hershey se excedió. Comentó que recientemente tiró una bolsa de Reese’s Mini Hearts, un nuevo producto lanzado para San Valentín . El empaque indica que los dulces en forma de corazón están hechos de “chocolate y crema de mantequilla de cacahuete”, no de chocolate con leche y mantequilla de cacahuete.

“No era comestible”, declaró Reese a The Associated Press en una entrevista. “Tienen que entenderlo. Solía ​​comer un producto de Reese’s todos los días. Esto es muy devastador para mí”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) tiene estrictos requisitos de ingredientes y etiquetado para el chocolate. Para que se considere chocolate con leche, los productos deben contener al menos un 10 % de licor de chocolate, una pasta hecha con granos de cacao molidos y sin alcohol. También deben contener al menos un 12 % de sólidos lácteos y un 3,39 % de grasa láctea.

Las empresas pueden eludir estas normas utilizando otras palabras en sus envases. El envoltorio de la barra de chocolate Mr. Goodbar de Hershey, por ejemplo, contiene las palabras «chocolate candy» en lugar de «chocolate con leche».

Reese comentó que Hershey cambió las recetas de varios productos en los últimos años. Las barras Take5 y Fast Break solían estar recubiertas de chocolate con leche, comentó, pero ahora ya no. A principios de la década del 2000, cuando Hershey lanzó White Reese’s, se elaboraban con chocolate blanco. Ahora se elaboran con una crema blanca, explicó.

Reeses es una de las marcas más conocidas del mundo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Reese afirmó que las Peanut Butter Cups, que se venden en Europa, el Reino Unido e Irlanda, también son diferentes a las versiones estadounidenses. El miércoles, un paquete anunciado en el sitio web del supermercado británico en línea Ocado describía el dulce como “cobertura con sabor a chocolate con leche y crema de mantequilla de cacahuete”.

Hershey lo cuestionó. La compañía afirmó que los productos que vende en la Unión Europea y el Reino Unido usan la misma receta que la versión estadounidense. Las etiquetas varían porque tanto la UE como el Reino Unido exigen que los productos de chocolate con leche tengan mayores porcentajes de cacao, sólidos lácteos y grasas lácteas, explicó Hershey.

*Con información de AP.