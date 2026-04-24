Las marcas de bebidas reconfiguran su liderazgo entre caídas y nuevos competidores

En esta categoría, la marca más recordada sigue siendo Coca-Cola, que para este año registra 54 por ciento, al ganar 2 puntos porcentuales.

Además, en 2026 Coca-Cola se convirtió en la marca más recordada en la medición general –sin mediar categoría–, con 20 por ciento, una posición que en 2025 le había ganado Diana.

En gaseosas, el segundo lugar es para Postobón con 11 por ciento (cayó 6 puntos frente a 2025) y en el tercer lugar se registra un cambio: sube Pepsi-Cola con 5 por ciento y empata con Colombiana, que pierde 1 punto porcentual.

Barranquilla es la ciudad en la que Coca-Cola tiene el registro más alto, con 64 por ciento, y gana 9 puntos frente a 2025. Por género, el cambio lo registraron las mujeres con una recordación del 56 por ciento, que equivale a 4 puntos más frente al año pasado.

En los niveles socioeconómicos de mayores ingresos (4, 5 y 6), Coca-Cola gana 6 puntos. En los mayores de 50 años, Coca-Cola alcanza el 60 por ciento, gracias a 10 puntos más frente a 2025. Coca-Cola es percibida como la marca más sostenible de gaseosas, con 43 por ciento, 1 punto menos frente a la medición de 2024.

Postobón obtuvo 11 por ciento. Coca-Cola también sobresale como la de mayor responsabilidad social con 38 por ciento. Postobón registra 11 por ciento, que representa 12 puntos menos que hace dos años.

Volando alto

Águila sigue en las alturas, al alcanzar 31 por ciento en recordación de cervezas, aunque con 2 puntos porcentuales menos que el año pasado. Y este año su exposición aumentará gracias a ser uno de los más importantes patrocinadores de la Selección Colombia que participará en el Mundial de Fútbol, en Estados Unidos, México y Canadá.

Águila lidera la recordación en cervezas, aunque con ajustes en su participación frente a otras marcas.

Le sigue Poker con 25 por ciento, 1 punto menos que en 2025. Se destaca el significativo salto en el top of mind de Pilsen al pasar de 5 a 11 por ciento, desplazando así a Corona, que queda con 6 por ciento.

Barranquilla no olvida a Águila y allí registra 55 por ciento de recordación, 2 puntos menos frente al año pasado, un comportamiento similar al de Bogotá y Cali, donde pierde 3 puntos porcentuales; solo Medellín se mantuvo en 21 por ciento.

Este año las mujeres tuvieron una mayor recordación de la marca líder con 35 por ciento, frente a los hombres, que alcanzaron 26 por ciento, y 9 puntos menos. Y por nivel socioeconómico, en el 3, uno de cada tres encuestados recuerda a Águila (33 por ciento), mientras que Poker tiene un mayor top of mind en el estrato 2 con 29 por ciento.

Los adultos de 25 a 34 años tienen más presente en la mente a Águila con 36 por ciento, al ganar 5 puntos frente a 2025, cuando fue más recordada por los de 35 a 49 años, un segmento donde pasó de 40 a 32 por ciento para este año.

Los consultados consideraron a Poker la más sostenible en cervezas con 25 por ciento, el mismo porcentaje de 2024, seguida por Águila con 18 por ciento. En responsabilidad social, Águila lidera con 24 por ciento y 6 puntos más que en 2024, seguida por Poker con 23 por ciento y 4 puntos más, frente a la anterior medición.

Alzó la copa

Para uno de cada tres encuestados, la marca más recordada de esta categoría es Antioqueño (33 por ciento), después de un empate con Néctar en 2025.

El aguardiente Antioqueño se mantiene como el de mayor recordación.

Para este año, la marca de la Fábrica de Licores de Antioquia obtuvo 2 puntos porcentuales más, mientras que Néctar perdió 7 puntos y quedó en 24 por ciento.

Después del ‘No recuerda’, con 13 por ciento, Blanco del Valle registra 10 por ciento. Por ciudades, en Medellín reina Antioqueño con 70 por ciento y allí obtiene 5 puntos más frente a 2025.

La sorpresa se dio en Barranquilla, donde el líder ganó 23 puntos; en Bogotá creció 3 puntos y en Cali bajó 14 puntos. En la capital de la República. Néctar alcanza su top of mind más alto con 46 por ciento. Las mujeres registraron un 34 por ciento en la recordación de Antioqueño, con 4 puntos más frente a 2025, mientras que en los hombres la marca llegó a 32 por ciento.

Es en los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6 donde Antioqueño alcanza su mayor registro, con 38 por ciento, seguido por el estrato 2 con 36 por ciento. Néctar, por estratos, obtiene su mejor resultado en el 3 con 26 por ciento, y Blanco del Valle alcanza 11 por ciento de recordación en los estratos 2 y 3.

Por edades, Antioqueño gana entre los grupos de 25 a 34 y 35 a 49 años, con 37 por ciento, pero es en el último grupo donde suma 11 puntos. Le siguen los de 50 años o más con 30 por ciento y los más jóvenes de 18 a 24 años con 29 por ciento y 9 puntos menos.

Los encuestados consideraron que la marca de aguardiente más sostenible es Antioqueño con 30 por ciento, 3 puntos más frente a 2024. Néctar aparece con 13 por ciento. La marca de aguardientes con mayor responsabilidad social entre los consultados también es Antioqueño con 24 por ciento, mientras Néctar cae de 23 a 14 por ciento en dos años.

Nueva brisa

Cristal, de Postobón, que a lo largo de la medición ha mantenido una posición de liderazgo en esta categoría, este año la conservó, pero el margen se estrechó con su inmediata seguidora, Brisa. Cristal obtuvo 32 por ciento de recordación y perdió 10 puntos porcentuales, mientras Brisa registró 31 por ciento y sumó 4 puntos.

Cristal lidera en recordación, pero Brisa reduce la brecha en el mercado de agua embotellada.

Cielo, con 9 por ciento en recordación, y Manantial con 6 por ciento, siguen en el ranking, aunque el ‘No recuerda’ con 7 por ciento gana más espacio. Por ciudades, Cristal tiene su mejor registro en Bogotá con 40 por ciento, aunque con 7 puntos menos frente a 2025.

En Barranquilla perdió 41 puntos, mientras que en la capital del Atlántico Brisa ganó 28 puntos. Esta vez, Cristal fue más recordada por los hombres con 33 por ciento. Por nivel socioeconómico, es en los estratos 4, 5 y 6 donde Cristal es más recordada, aunque con 19 puntos menos.

Los adultos de 18 a 24 años son los que más recuerdan a Cristal, con 38 por ciento. Su mayor caída se da entre los de 50 años o más, al pasar de 52 a 33 por ciento.

Cristal, en aguas embotelladas, es considerada la más sostenible, con 26 por ciento, 19 puntos menos frente a la medición de 2024; le sigue Brisa con 16 por ciento. La marca con mayor responsabilidad social también es Cristal, con 30 por ciento, y Brisa alcanza 18 por ciento.

Ficha técnica // adultos Objetivo principal: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. • Seguimiento al desempeño de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. • Medir nuevamente Sostenibilidad y Responsabilidad Social en 2026, observando la evolución de las marcas frente a 2024. // Metodología: encuestas telefónicas y presenciales con una duración de 35 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres mayores de 18 años. // Muestra: 600 encuestas. // Fecha de campo: del 26 de febrero al 24 de marzo de 2026. // Margen de error: 4 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %. // Nivel socioeconómico: estrato 2: 36 %, estrato 3: 39 %, estratos 4, 5 y 6: 26 %. // Edad: 18-24 años: 13 %, 25-34 años: 23 %, 35-49 años: 26 %, + de 50 años: 37 %. // Género: femenino: 54 %, masculino: 46 %. // Empresa encuestadora: YanHaas.