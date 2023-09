Las normas más estrictas para las empresas han impulsado el derecho penal corporativo

Odebrecht es el caso más relevante de corrupción empresarial reciente. Pero no ha sido el único. En Colombia, otros procesos empresariales han cruzado los límites administrativos y han llegado a temas penales, por ejemplo, las más recientes denuncias ante la Fiscalía por estafa que hizo el anterior ministro de Transporte, Guillermo Reyes, contra directivos y miembros de las juntas de Ultra Air y Viva Air.

Por su parte, para Andrés Jiménez, socio de Riveros Bazzani Abogados, si bien en Colombia no existe responsabilidad penal de personas jurídicas, la exposición a temas penales de quienes hacen parte de esas empresas –como miembros de juntas directivas, representantes legales y empleados– es cada vez mayor.

Para él, el Derecho Penal tributario es el área que ha mostrado mayor crecimiento. Explica que la Dian adoptó una aproximación al recaudo de impuestos a través de la Fiscalía General de la Nación. “En el ente acusador se creó una unidad especializada para atender únicamente este tipo de delitos. Esto ya ocurría con la omisión de agente retenedor para quienes dejan de pagar IVA, impuesto al consumo y retenciones en la fuente. De otro lado, las últimas reformas tributarias se han enfocado en fenómenos como la omisión de declaración de activos e inclusión de pasivos inexistentes . El primer evento tiene que ver con grandes patrimonios en el exterior no declarados en Colombia. El segundo evento se relaciona, por ejemplo, con la compra de facturas falsas o la utilización de proveedores ficticios para simular operaciones que disminuyan los ingresos de una empresa. Esto hace que las empresas deban tener mucha más rigurosidad en la gestión de sus impuestos puesto que un mal manejo tributario puede desembocar en un proceso en la Fiscalía”, asegura Jiménez.

Evasión de impuestos: hay $108 billones que no le pagan a la Dian, mientras a los asalariados les cobran por la derecha la cuota tributaria

En Colombia, hay un hecho particular que implica una mirada adicional en este campo: los procesos que se adelantan en la JEP, “que no tiene la facultad de imputar cargos a los particulares, pero sus decisiones sí darán lugar a que la justicia ordinaria inicie las investigaciones del caso. Un ejemplo de ello es el delito de financiación del paramilitarismo, que es un delito que, con ocasión de las investigaciones ordenadas por la JEP y que ha iniciado la Fiscalía, ha mostrado un aumento muy significativo. Muchos particulares serán llamados a dar explicaciones ante la Fiscalía”, explica Fabio Humar, consejero encargado de la práctica de derecho penal y penal corporativo en Gómez Pinzón.

A su vez, Jiménez considera que si se menciona a una empresa en el marco de la JEP puede tener dos impactos. El primero, con sus contrapartes en Colombia o el exterior, pues en los últimos años en los contratos comerciales se ha incrementado la inclusión de cláusulas referidas a empresas y derechos humanos, las cuales, cuando menos, ponen a la empresa mencionada a dar explicaciones sobre el por qué un tercero los señala en un Tribunal como la JEP. Y el segundo es judicial: la JEP no es la competente para investigar a las empresas o sus miembros, por lo cual será la Fiscalía General de la Nación la encargada de adelantar la investigación y judicialización de las presuntas conductas. “Esto representa un gran reto para las empresas, pues en ocasiones las menciones hechas no cuentan con respaldo probatorio, buscan la obtención de beneficios y, en otras, simplemente es el reconocimiento de extorsiones a las empresas, pero las presentan como si fuera financiación. Esto es un reto reputacional, legal y judicial que no es fácil de entender y de manejar”, agrega.