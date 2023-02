“Los empleadores deberíamos tener las mismas reglas de juego: todos como ‘Rappi’ o todos formales”

Una de las grandes reformas económicas que alista el Gobierno es la del mercado laboral y aunque aún no se conoce el texto que será radicado en el Congreso, se sabe que uno de los cambios que pretende consiste en modificar el horario a partir del cual inicia la jornada nocturna, que ya no sería a las 10 de la noche, sino que volvería a las 6 p. m.

El sector comercio es uno de los que más se ha opuesto al mencionado cambio, pues manejan jornadas extendidas, cada vez más demandadas por los consumidores, y eso les encarecería aún más su nómina, que en los últimos dos años ha tenido fuertes ajustes por el incremento del salario mínimo, que subió 10 % en 2021 y 16 % en 2022.

“Aunque no se sabe exactamente qué es lo que va a traer la reforma laboral, el cambio en el horario nocturno nos afecta de forma importante. Cada vez más personas hacen compras después de las 5 de la tarde cuando salen del trabajo y necesitan tiendas abiertas hasta las 8 o 9 de la noche, así como los domingos”, dice Lucio Bernal, presidente de Home Sentry.

El sector comercio y en particular el de restaurantes, bares y entretenimiento ha prendido las alarmas por el posible cambio de la jornada nocturna. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Este empresario agrega que hoy las normas indican que quienes trabajan, por ejemplo, horas extras, en domingos y festivos se les pagan recargos y compensatorios, que es lo justo, pero que lo que no se debe hacer es crear más normas que encarezcan la mano de obra. En su concepto se debería igualar el campo de juego para todos los empleadores. “Hay que tratar de ponernos a todos en el mismo punto. Están permitiendo unos esquemas como los de Rappi, que no pagan salud, ni prestaciones sociales, mientras que al resto de empresas sí nos lo exigen. Entonces, o nos lo exigen a todos los negocios o nos lo rebajan a todos”, asegura.

Para Bernal, quien en las 12 tiendas de Home Sentry en el país emplea a 700 personas, lo que se debe hacer es buscar mayor flexibilidad laboral, por ejemplo, que se permita hacer los aportes a seguridad social por horarios parciales y no por salario mínimo. Dice que ese es un pedido de trabajadores como las madres que quieren laborar mientras sus hijos están en el colegio. Insiste, sin embargo, que si se va a permitir algún tipo de flexibilidad debe ser para todos. “Cada vez es más difícil conseguir personas dispuestas a trabajar de 8 a 6. Necesitamos esa flexibilidad y que la legislación nos lo permita”, reitera.

Cada vez más, las personas buscan flexibilidad en sus contratos laborales. - Foto: Getty Images

Empleo y ventas

Home Sentry es una cadena con 28 años en el mercado y sus dueños son colombianos. De hecho, nació a partir de Mecanelectro, una ferretería de gran trayectoria en el país, que en 1994 decidió pasar a la venta en autoservicio, la cual poco a poco se fue inclinando hacia los productos de mejoramiento para el hogar. Están en siete ciudades y venden 20.000 millones de pesos anuales.

Pese a las restricciones de la pandemia, para Home Sentry este período fue de gran crecimiento, pues, por un lado, fortalecieron su canal de e-commerce y, por el otro, se beneficiaron de los nuevos patrones de consumo derivados de las cuarentenas, en donde al estar tanto tiempo en casa muchos vieron la necesidad de renovar vajillas, escritorios y adquirir sillas de oficinas, entre otras cosas.

Aunque en 2022 mantuvieron un buen ritmo de crecimiento, hacia el final de año sintieron una caída en las ventas, tal como lo informó Fenalco para todo el comercio. Esa tendencia se ha profundizado en enero de 2023. “La demanda se ha ido mermando en gran parte por el impacto de la inflación y el alza del dólar. Las personas han comenzado a medir un poco más su gasto, en especial ante las perspectivas de cambio y de posible recesión”, explica Bernal.

Las ventas con dinero plástico se han visto afectadas por el incremento de las tasas de interés. - Foto: Getty Images

Esta menor intención de compra afecta a cadenas como Home Sentry, cuyos productos no son de primera necesidad, además la mitad de sus ventas se hacen con tarjeta de crédito, medio de pago que hoy está afectado por el incremento en las tasas de interés.

En lo que respecta a inversiones, el presidente de Home Sentry explica que por ahora no tienen planeadas aperturas de tiendas en donde deben construir edificios con espacios de 2.000 a 3.000 metros cuadrados, más parqueaderos. Su esfuerzo se concentrará, en abrir locales en centros comerciales ya establecidos. Así trasladarán su tienda Cartagena y en Medellín abrirán un segundo almacén en el centro comercial Santafé, allí planean generar 35 empleos adicionales.

“La inversión en expansión de tiendas la haremos con la debida prudencia, pues estamos en un contexto de incertidumbre. Esto no implica, sin embargo, quedarnos quietos porque nos rezagaríamos respecto a la competencia. Lo que hacemos es seguirle el pulso a la economía”, dice Bernal y advierte que las reformas económicas que se tramitarán en el Congreso están creando gran inquietud entre el empresariado, “al no saber para dónde vamos. Es importante que eso se definan porque si el sector privado no invierte, difícilmente se va a reducir el desempleo”.