Malas noticias para Frisby Colombia: Frisby España anuncia inauguración de restaurantes en diciembre tras licencias

El pleito entre la tradicional Frisby Colombia y la supuesta empresa Frisby España se recrudece cada vez más.

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 2:22 p. m.
El uso de la marca Frisby en España es casi idéntico al de la colombiana. Hasta el Pollo Frisby parece una réplica exacta del icónico personaje de la cadena.
El uso de la marca Frisby en España es idéntica al de la colombiana | Foto: Frisby.es

Son varios los problemas que se han gestado para Frisby Colombia, luego de que en España se constituyera hace varios meses una compañía que empezó a usar el nombre, los logos, colores y personaje de la marca colombiana con más de 70 años de tradición.

Tras el inicio de un pleito sin fin, la empresa española ha argumentado que Frisby Colombia no utiliza su marca en Europa con el fin de abrir nuevos negocios, sino para evitar que otras personas la utilicen, lo cual a la vista de muchos juristas es loable.

Pollo frito
La marca buscará inaugurar restaurantes a finales de este año. | Foto: Getty Images

Desde este momento, Frisby Colombia ha dado una fuerte pelea con el fin de proteger su marca y reconocimiento, evitando el aprovechamiento de esta por personas ajenas a la empresa y que buscan lucrarse con su imagen, que ha sido insignia en el país desde hace varias décadas.

Recientemente, se conoció un nuevo hecho dentro del proceso, pues Frisby España aseguró que obtuvo cinco licencias de restauración, acelerando su despliegue nacional. Las licencias corresponden a dos establecimientos en Madrid, uno en Barcelona, Sevilla y Málaga.

Con dicho avance, la empresa empezará a inaugurar sus restaurantes con una planeación específica, a través de restaurantes urbanos y una red de ‘dark kitchens’ destinadas al servicio de entrega a domicilio.

Frisby España dio a conocer aspectos de la imagen de Frisby que llevará en Europa
Frisby España dio a conocer aspectos de la imagen de Frisby que llevará en Europa | Foto: Frisby España

“La obtención de estas licencias representa un paso estratégico en la materialización de nuestra visión: convertir a Frisby en una referencia nacional del pollo apanado premium, accesible y moderno. Avanzamos según el calendario previsto y ya preparamos las aperturas de nuestros primeros puntos de venta”, comentó Charles Dupont, portavoz de Frisby España.

Indican además que las fechas de inauguración están previstas para diciembre del 2025 en Madrid, seguida por Barcelona, en donde abrirán en 2026, antes de extenderse en el territorio español.

Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa.
Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa. | Foto: Tomado de las redes sociales de Frisby_es

Hasta el momento, no se conoce una posición oficial de la marca Frisby Colombia, creadora del concepto, imagen, nombre y otros elementos que están siendo usados por Frisby España.

