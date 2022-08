Trabajadores de hidroeléctrica de El Guavio completan 13 días retenidos por bloqueos de la comunidad

Preocupados se encuentran los directivos de la compañía Enel por el bloqueo a la central hidroeléctrica El Guavio, ubicada en el departamento de Cundinamarca, donde la comunidad protesta e impide el acceso a este lugar desde hace 13 días, como represalia al mal estado de las vías en el lugar.

En entrevista con SEMANA, Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power & Thermal Generation de Colombia y Centroamérica, aseguró que, si bien no están en contra de la movilización social, hacen un llamado a los manifestantes para que no afecten el sistema de generación de energía nacional, ya que no tienen nada que ver con las causas de su molestia.

Calderón señaló que lo más preocupante por ahora es la situación de los nueve trabajadores y contratistas de la central que se encuentran encerrados en este sitio desde que comenzó la protesta, alegando que se está presentando una violación al derecho de la libre locomoción que tienen todos los colombianos.

“Desde el pasado 15 de agosto, un grupo de personas de la comunidad de Ubalá está impidiendo el tránsito de los colaboradores de Enel Colombia y sus empresas contratistas entre el campamento, las oficinas, la caverna de máquinas y el edificio de control de la Central Hidroeléctrica El Guavio, además de la entrega de suministros”, dijo este directivo.

El vocero de Enel explicó que el origen de este bloqueo radica en la insatisfacción de los manifestantes frente al estado de las vías en el tramo comprendido entre Mámbita-San Pedro de Jagua y Puente Guavio-Santa María, una labor que legalmente está a cargo de las gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca.

Así mismo, resaltó que esta problemática es ajena al trabajo que realizan en la central.

“Ante la existencia de las vías de hecho y de los efectos que ellas conllevan para la integridad de las personas y la propia operación de la Central Hidroeléctrica El Guavio, los nueve colaboradores de Enel Colombia retenidos en contra de su voluntad se han visto en la obligación de promover una acción de tutela, con el fin de que su derecho a la libre locomoción sea restablecido de forma inmediata”, agregó Eugenio Calderón en diálogo con SEMANA.

Si bien, por ahora, el funcionamiento de la central hidroeléctrica de El Guavio opera sin contratiempos, este tipo de manifestaciones pone en riesgo el suministro de energía del país, teniendo en cuenta que esta es una de las plantas más grandes que hay en Colombia. También hizo un llamado a las autoridades departamentales y municipales para que fortalezcan los lazos de diálogo con la comunidad.

Enel responde a quejas por incrementos en la factura de energía, ¿qué dijo?

Tras las múltiples inconformidades que han manifestado los usuarios debido a los incrementos que vienen percibiendo en el valor que pagan a través de la factura mensual de energía eléctrica, Enel Colombia, a cargo del servicio en Bogotá y Cundinamarca, decidió pronunciarse para aclarar la situación.

La compañía aseguró que el valor que reciben los clientes cada mes es producto de los consumos realizados (kWh) durante el período de lectura, la aplicación de la tarifa de energía y situaciones particulares que se han presentado.

“Hay múltiples factores por los cuales mes a mes el valor de la factura puede ser diferente. Entre los más comunes se encuentran el número de días facturados, el valor del kilovatio, los cambios en el consumo, la superación del consumo de subsistencia, el valor del cobro del servicio de aseo y la inclusión de otros servicios”, enfatizó Carlos Mario Restrepo, gerente de Mercado de Enel Colombia.

Enel Colombia también explicó que en Colombia las tarifas de energía son reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y se determinan en función del comportamiento de los costos de las diferentes actividades de la prestación del servicio.