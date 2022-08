No obstante, Ecopetrol se mantiene con buenos números en el mercado.

Bolsa de Valores de Colombia no tuvo un buen arranque este 9 de agosto, ¿qué pasó?

Con un fuerte desplome del que está tratando de recuperarse, comenzó el día para la Bolsa de Valores de Colombia este martes 9 de agosto, luego de que sus diferentes indicadores alcanzaran a tocar terreno negativo, lastrados por las acciones de Terpel y las unidades preferenciales de Bancolombia.

Según los reportes de las primeras operaciones en este mercado, el índice MSCI Colcap se ubica por ahora (corte 9:00 a.m.) en 1.334,66 Unidades, un 0,12 % por encima de las 1.333 que están marcando la referencia en esta jornada. No obstante, no se puede pasar por alto que ya se trepó hasta los 1.341 como punto máximo y luego se desplomó hasta el terreno negativo, del que lucha por salir.

Ayer lunes, en la primera sesión de la semana, el Colcap finalizó en 1.333,07 unidades, un 2,54 % por encima de las 1.300 que estaban de referencia para esa jornada que estuvo marcada por la radicación del texto final de la reforma tributaria.

Manteniendo la tendencia de las últimas dos semanas, Ecopetrol comienza el día como la empresa más negociada en este mercado y al igual que la jornada anterior, se mantiene en terreno positivo tras subir un 0,99 % y cotizar su precio por acción en 2.324 pesos, impulsado principalmente por el buen momento que se vive con los precios internacionales del petróleo.

De acuerdo con analistas, si bien se espera que el mercado de valores en Colombia transite por buen terreno a lo largo de esta sesión, se debe tener en cuenta que los inversionistas están a la espera de las cifras de inflación que se den a conocer mañana en los Estados Unidos, para determinar si la amenaza de recesión finalmente quedó atrás o el costo de vida seguirá aumentando en este país.

“Con la caída del petróleo hemos visto por lo menos un descanso en las expectativas de recesión que hay en el mercado, hay que tener en cuenta que precisamente esa caída de estos precios es un descanso en ese temor que se tiene frente a una eventual crisis por decrecimiento de la economía”, explicó Juan Eduardo Nates, de Credicorp Capital.

Junto a Ecopetrol, en el grupo de las acciones más negociadas, se encuentran Bancolombia, que subió un 0,79 %, Corficolombiana, que aumentó de precio un 0,75 %, y Grupo Sura, que crece por ahora un 0,61 %. Caso contrario sucedió con Terpel y la acción preferencial de Bancolombia, las cuales caen un -1,89 % y un -0,74 %, respectivamente, y se ubican entre las más desvalorizadas durante el arranque.

“Muchos analistas dicen que la tan mencionada recesión en Estados Unidos puede ser un aterrizaje suave, dado los datos tan optimistas que han venido saliendo frente a la actividad económica en Estados Unidos. Esto finalmente vemos un euro fortaleciéndose, acompañando a las monedas de la región, que también vienen fortaleciéndose respecto al dólar”, agregó Nates.

En el panorama internacional, la Bolsa de Nueva York abrió a la baja el martes, con el sector tecnológico, en particular los semiconductores, lastrando al mercado: el Dow Jones cedía un 0,12 % y el Nasdaq, un 0,81 %.

“Ayer tuvimos el texto de la reforma tributaria, que se radicó ayer, el cual más allá de las sorpresas, de alguna sorpresa que se pudo generar, básicamente se puede decir que se describió más detalle de dónde van a salir los 25 billones de pesos que esperan recaudar en 2023, cómo fortalecerán su lucha contra la evasión y los recortes de beneficios que actualmente se están dando para muchas empresas”, explicó este experto.

Cabe recordar que ayer lunes, el índice estrella, el industrial Dow Jones, había subido 0,09 %, hasta los 32.832,54 puntos; el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, había cedido 0,10%, cotizado a 12.644,46 puntos, mientras el índice ampliado S&P 500 -de las 500 mayores empresas en bolsa-, avanzó 0,12 %, hasta 4.140,06 puntos.