Dólar en Colombia cedió ante la presión y terminó semana a la baja: $ 4.809

No obstante, se resiste a regresar a la barrera de los 4.700 pesos.

El precio del dólar en Colombia no fue ajeno a la jornada de caídas que se vivió en los diferentes mercados de todo el mundo y este viernes 9 de diciembre cerró operaciones a la baja y muy cerca de la barrera de los 4.700 pesos.

El indicador estuvo afectado por las noticias que llegaron desde Estados Unidos en materia de inflación y la inestabilidad que sigue reinando en la industria petrolera tras los anuncios que hizo Rusia de recortar su producción. Por ahora, la expectativa sigue puesta en lo que pueda pasar la próxima semana con la FED.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa terminó la semana con un último precio de 4.809 pesos, con lo cual cede 16 pesos respecto al precio de cierre del pasado miércoles, cuando quedó en 4.827 pesos. Hay que recordar que ayer jueves no hubo operaciones de esta divisa en el país, puesto que era día festivo por la celebración de la Inmaculada Concepción.

Esta ha sido una semana de altas y bajas para la moneda estadounidense, en la que ha pasado de estar muy cerca de los 4.950 a tocar en una oportunidad la barrera de los 4.700 pesos el pasado lunes. No obstante, por ahora se mantiene en un rango esperado por los analistas para el fin de año, aunque no se descartan nuevas correcciones al alza la semana que viene, si los datos frente al costo de vida no mejoran en los Estados Unidos.

A lo largo de esta jornada, el dólar en Colombia manejó un precio promedio de 4.816 pesos con 06 centavos, el cual cede también frente a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.825 pesos con 83 centavos. Tomando como referencia los valores ya mencionados, no se descarta que la TRM para la próxima semana se mantenga sobre los 4.800.

En otros valores mostrados por la divisa extranjera en esta oportunidad, destaca que alcanzó máximos de 4.836 pesos con 50 centavos, mientras que su mínimo quedó en 4.805, demostrando que si bien no sube con fuerza, tampoco logra romper a la baja y caer en los niveles de 4.700 que mostró la semana pasada. Estos días han sido de relativa estabilidad en su cotización.

La noticia económica del día corrió por cuenta de los resultados del Índice de Precios al Productor (o precios mayoristas) revelado este viernes 9 de diciembre en Estados Unidos, según los cuales la inflación se resiste a bajar con el ritmo que los analistas, expertos y autoridades económicas esperaban tras las drásticas medidas adoptadas por la FED (Reserva Federal) desde hace meses, en su lucha contra la escalada del costo de vida.

Según el Departamento del Trabajo del gigante norteamericano, los precios mayoristas subieron 0,3 % en noviembre sobre octubre, ligeramente más que lo esperado por los economistas.

No obstante, en este informe también se percibe una caída en el costo de los bienes, excluyendo alimentos y energía, reflejando una mejora en las cadenas de suministro y una desaceleración de la demanda, como respuesta a los mayores costos que acarrea en este momento endeudarse. Las tasas de interés son por ahora la mayor preocupación de los inversionistas, puesto que si se regresa a la época de las alzas muy duras, crecerán las proyecciones de depresión y, tal vez, una recesión económica para este gigante norteamericano en 2023.

Así mismo, en esta jornada se conoció que la confianza de los consumidores en la economía estadounidense se recuperó en diciembre, contrariamente a lo esperado por los analistas, aunque sigue deprimida, según la estimación preliminar de la Universidad de Michigan publicada el viernes.

Este índice se ubicó en 59,1 puntos contra 56,8 puntos en noviembre. Este repunte sorprendió a los analistas, que aguardaban un dato de 56,5 puntos, según el consenso de sus previsiones reunido por MarketWatch.

Por último, no hay que olvidar que Rusia anunció hoy viernes que podría reducir su producción de petróleo en respuesta al límite del G-7 en el precio de su crudo. El precio internacional del crudo ha sido otro commodity que se ha visto afectado por el dólar, cayendo a sus niveles más bajos este año, por lo menos en lo que respecta a la referencia WTI, mientras que el Brent no se aleja mucho.

*Con información de AFP.