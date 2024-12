Desde hace algunos meses, la empresa no ha tenido el comportamiento esperado por sus inversionistas y por los colombianos. El precio de la acción se encuentra actualmente en mínimos que no se veían desde hace varios años, adicional a una baja considerable en las utilidades y ganancias generadas, que se han visto afectadas por la decisión del Gobierno de no volver a firmar contratos de exploración y explotación de petróleo.