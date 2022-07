El petróleo cerró al alza porque cortes de suministro superan los temores de recesión

Los precios internacionales del petróleo subieron este viernes -1 de julio-, apoyados por la perspectiva de un largo fin de semana festivo en los Estados Unidos y recortes de la producción en Libia.

El barril de la referencia Brent del Mar para entrega en septiembre, en su debut como contrato de referencia, terminó con alza de 2,38 % cotizado a US$ 111,63 en el mercado de Londres.

De su lado, en Nueva York, el barril de WTI para entrega en agosto subió 2,52 % hasta los US$ 108,43.

“En general, ante a un fin de semana de tres días en Estados Unidos, salvo imprevistos, no hay nada negativo que pueda afectar los precios del crudo”, comentó James Williams, de WTRG Economics, refiriéndose al festivo del 4 de julio, en el que se producen las mayores salidas de vacaciones del año.

La asociación de automovilistas de Estados Unidos (AAA) estima que casi 48 millones de personas se desplacen en coche o en avión, lo que supone un aumento del 3,7 % con respecto a 2021 y se acerca al nivel anterior a la pandemia de covid.

Esa perspectiva de mayor demanda de combustible, sostuvo los precios. Varios factores internacionales también pesaron a favor del crudo.

En Libia, un país largamente inmerso en un caos político y económico, su petrolera nacional anunció pérdidas de más de 3.500 millones de dólares debido al cierre forzoso de grandes instalaciones.

Asimismo, el mercado no esperaba un alivio de la oferta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y sus socios (Opep+). No obstante, el jueves los socios de la Opep+ renovaron su objetivo de una extracción levemente mayor en este verano boreal y acordaron un aumento de la producción de 648.000 barriles diarios en agosto, como en julio; lo cual no sorprendió al mercado.

Precio del dólar cierra la semana en máximos históricos

Una semana bastante positiva fue la que tuvo el precio del dólar en Colombia, luego de ganar más de 60 pesos en apenas cuatro sesiones (el lunes fue festivo), impulsado por unos precios internacionales del petróleo que siguen cediendo en medio de un panorama bastante golpeado por la inflación y la recesión económica en Estados Unidos.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, esa divisa quedó con un último precio de 4.205 pesos con 05 centavos, superando en más de 53,84 a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la SuperFinanciera en 4.151 pesos con 21 centavos.

Así mismo, este último registro queda 53,68 pesos por encima del último precio registrado ayer jueves -30 de junio- que fue de 4.151 pesos con 37 centavos y 109 pesos con 5 centavos más que el reportado en su primera sesión de esta semana, cuando quedó en 4.096.

Comparado con el viernes de la semana pasada, cuando cerró en 4.140 pesos con 50 centavos, tras una semana en la que ganó 230 pesos, luego la victoria de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial, el dólar en Colombia gana más de 64,55 pesos en una semana, que se puede considerar de expectativa para el mercado.

En otros valores de la BVC, haciendo un resumen de lo que pasó esta jornada: el dólar comenzó con un precio de apertura de 4.174 pesos con 98 centavos y en sus primeras operaciones se disparó hasta los 4.205.

Por último, tomando como referente los valores al cierre de operaciones, esta divisa tuvo un precio mínimo similar al de apertura, lo que demuestra que no se devaluó, y el promedio al final se situó en los 4.199 pesos con 68 centavos.

Con estos resultados y tomando como referencia los resultados arrojados por esta divisa, Colombia tendrá este fin de semana la Tasa Representativa del Mercado más alta de toda su historia.