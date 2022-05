Hasta el humor entró en el mundo de los criptoactivos

La digitalización de la economía no tiene marcha atrás. Cada vez hay más sectores que les quieren sacar provecho a tecnologías como blockchain (que es la que les da vida a las criptomonedas) y a mecanismos como los Non Fungible Tokens (NFT) o activos no fungibles. Estos son activos únicos digitales que no se pueden replicar y que generalmente se refieren a obras de arte, pero que ahora están ganando espacio en otras áreas, y una de las más recientes es la comedia.

Esa es la apuesta de tres venezolanos radicados en México, que crearon un club de comedia basado en NFT, con proyección latinoamericana. Su nombre es Comedy Monsters Club y su oferta consiste en que quienes compren sus tokens, los cuales están representados en ilustraciones de monstruos, tienen acceso a contenidos de comedia presenciales, virtuales e híbridos.

También pueden acceder a beneficios como pódcasts, convivencias con artistas y adquirir productos. La meta de los fundadores, José David Roa, David Roa y Bobby Comedia, es evitar las plataformas intermediarias como YouTube, Spotify o Facebook y que los miembros del club puedan consumir directamente sus contenidos.

Artes de monstruos (NFT) que vende Comedy Monsters Club - Foto: Comedy Monsters Club

Explican que este es un club pionero en el mundo (no hay más dedicados a la comedia) y sigue la tendencia de otros grupos de NFT como Bored Apes, que consiste en una colección de imágenes de simios animados que se generan mediante un algoritmo y donde han invertido figuras tan reconocidas como Madonna, y VEE Friends, estos son tokens dibujados a mano por el empresario Gary Vaynerchuk y si los compran, acceden a una comunidad de emprendedores y tienen acceso a conferencias de negocios, marketing e innovación.

En el caso de Comedy Monsters Club, la idea provino de Roberto Cardoso, conocido como Bobby Comedia, quien tiene más de 15 años de trayectoria como comediante y desde hace ocho años ha tenido la meta de “unir a Latinoamérica a través del humor”, reuniendo a comediantes de Chile, Argentina, Colombia y México. Esta ambición se unió con el conocimiento de David Roa y José David Roa en las áreas corporativas, financieras y de NFT.

Bobby Comedia, cofundador de Comedy Monsters Club - Foto: Comedy Monsters Club

En noviembre de 2021 comenzaron a vender los tokens de Comedy Monsters Club. Sacaron 10.100, cada uno con un valor promedio de 0,098 ethereum (actualmente unos 193 dólares), y ya han vendido más del 70 %. Al ser un proyecto de inversión digital, los que están interesados en comprar lo deben hacer con criptomonedas, pero así mismo pueden usar marketplaces de NFT para vender.

En marzo pasado, el Comedy Monsters Club hizo uno de sus primeros eventos presenciales en Caracas, y su plan es realizar festivales de comedia en Bogotá. Estos se transmitirán igualmente por streaming para los miembros del club. El primero será en noviembre próximo.

Hasta James

El mundo de los NFT no solo se está ampliando a la comedia, sino también al deporte. Recientemente el futbolista colombiano James Rodríguez anunció su alianza con una generadora de estos activos digitales, llamada ZKSea, para lanzar una colección de imágenes en las que se celebra su destacada contribución al fútbol.

La colección constará de 1.500 piezas únicas que serán subastadas a mediados de junio. Al respecto, James dijo en un comunicado de prensa: “Estoy muy emocionado de asociarme con ZKSea para lanzar mi colección NFT de edición conmemorativa. Todo el proceso de organizar esto y repasar los aspectos más destacados de mi carrera me ha hecho sentir muy agradecido por el viaje en el que he estado hasta ahora. Estoy realmente agradecido por la oportunidad de comenzar a celebrar mi legado con estilo”.

James Rodríguez en uno de sus partidos con la selección Colombia REUTERS/Luisa González - Foto: REUTERS

Cada uno de los 1.500 NFT de la colección de James Rodríguez vendrá con fotos destacadas de sus logros, como su aparición con la Selección Colombia en el Mundial de 2014, su premio al Mejor Centrocampista de la Liga BBVA 2014/15 y otros momentos memorables de su paso por el Real Madrid, el Bayern de Múnich y el Everton. Además de las imágenes, los propietarios de piezas de mayor rango recibirán recuerdos firmados e incluso la oportunidad de tener una videollamada con el propio James Rodríguez.