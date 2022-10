“Va a limitar la inversión extranjera”: Rudolf Hommes descarta propuesta de impuestos de Petro a capitales golondrina

Desde que el presidente Gustavo Petro criticó al Banco de la República por subir las tasas de interés, planteando que la medida no sirve para disminuir la inflación, no ha dejado de recibir críticas de algunos sectores, no solo por la supuesta injerencia en este órgano del Estado, sino por las propuestas planteadas para solventar el aumento general de los precios en Colombia.

Rudolf Hommes Rodríguez, exministro de Hacienda y exrector de la Universidad de los Andes, fue uno de los que cuestionó al jefe de Estado. Desde su cuenta en Twitter, criticó la alternativa de ejecutar un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas, es decir, aquellos que ingresan al país por corto plazo, y, una vez obtienen rentabilidad, vuelven a salir.

Lo que dijo Petro respecto a este tema fue: “La intención real de subir los intereses internos, en contra de nuestra propuesta, tiene que ver es con evitar salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés de los EE. UU. Se podía evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas”.

Y la respuesta de Hommes en Twitter fue un llamado a no repetir los errores de otros gobernantes. Según él, lo que propone va a desincentivar la inversión extranjera.

“No sé por qué les es tan atractivo a algunos gobernantes volver a cometer los errores de otros que llevaron a sus países a la ruina. Ponerle impuestos a la salida de capitales puede llevar a crear otra vez un mercado negro de divisas y va a estimular la fuga de capitales”, explicó Hommes.

El exministro también planteó: “Además, va a limitar la inversión extranjera y nacional porque a la gente no le gusta que la conviden y luego le cobren a la salida”.

Al respecto, también se pronunció el exministro Mauricio Cárdenas. “La competencia para fijar impuestos a los capitales golondrina es de la Junta del Banco de la República. No lo haría, pues sería un suicidio. La estampida de capitales generaría más devaluación y más inflación”, expuso.

La crítica de Petro al Banco de la República

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la inflación del 11,44 % en lo corrido de este año, el indicador más alto en los últimos 23 años y que demuestra un preocupante aumento en el costo de vida.

“El precio de los alimentos sigue jalonando el ritmo inflacionario de Colombia; esta vez menos por la inflación internacional, más por las inundaciones. Servicios de energía disminuyen su impacto”, dijo Petro en su cuenta en Twitter.

El mandatario, además, criticó la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés como una medida para contener la elevada inflación. “¿Sirve subir la tasa de interés para contener la inflación” No”, sostuvo el mandatario.

“El ascenso de la tasa de interés interna, a la que se opuso el ministro de Hacienda, pero contó con el respaldo de la totalidad de la junta directiva de Banco de la República, solo trasladará la recesión mundial a la economía colombiana”, agregó el mandatario.

“La Corte Constitucional ordenó al Banco de la República ajustar sus decisiones al crecimiento de la economía y el empleo. El ascenso de la tasa de interés va contra el crecimiento económico y el empleo de los colombianos”, agregó el mandatario.

En su cuenta en Twitter, el presidente dijo que “el Gobierno profundizará su política antiinflacionaria con medidas estructurales. La reforma tributaria a grandes fortunas, el subsidio a fertilizantes, la reforma agraria, la alimentación en barrios pobres, y el cambio de la fórmula tarifaria de energía”.

“Buscaremos fortalecer la banca pública y aumentar la competencia en el sector financiero para lograr tasas de interés bajas en el sector productor de alimentos y la economía popular urbana en proceso de industrialización”, añadió el presidente.