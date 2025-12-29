¿A cuántos dólares equivale al cambio el salario mínimo de 2026? Estas son las cuentas

El salario mínimo para 2026 quedó en 2 millones de pesos (incluyendo el auxilio de transporte), según lo anunció este lunes, 29 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, en su alocución de fin de año.

El mandatario anunció un “salario vital” el cual será de $ 1.746.882 pesos, mientras que el auxilio de transporte quedó sobre los $ 253.000 pesos.

“Los trabajadores que ganan un poco más del salario mínimo presionan el alza de su propio salario, la gente que trabaja que no es asalariada, que es más de la mitad del pueblo trabajador de Colombia”, señaló el mandatario.

Cuánto vale un día de trabajo y una hora con el nuevo salario mínimo fijado para 2026

El presidente recalcó que el nuevo salario busca reducir la pobreza, aumentar el empleo, dinamizar la economía y democratizar la distribución de la riqueza del país.

“Van a caer insultos, van a decir que nos equivocamos, van a decir que se va a paralizar la economía, van a decir que saldrán muchos empleados a la calle. Hasta ahora, hasta este momento, tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo, y salida de pobreza con tasas de pobreza más bajas de todo el siglo. Y espero que el año 2026 sea aún mayor la caída del desempleo y la caída de la pobreza”, agregó Pero.

Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo de 23,7%. Foto: Presidencia

Tras salario mínimo 2026 anunciado por Petro, Andi advierte del riesgo del “populismo” y se pregunta por qué el Gobierno alega “emergencia económica”

De acuerdo con el jefe de Estado, “estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza. Y creo que aumenta el empleo, porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más; por tanto, necesitarán más trabajadores”.

Tras este anuncio, cientos de ciudadanos se preguntan cuantos dólares equivale este nuevo incremento debido a que algunos realizan compras en el exterior o deben consultar en cuanto quedó su salario al cambio.

Es decir, al 29 de diciembre, el precio promedio del dólar se sitúa en $ 3.705. Con esa tasa, un salario mínimo de 2 millones de pesos equivale aproximadamente a USD $ 541.

Si se excluye el auxilio de transporte —que representa $ 1.746.882— el valor se ubica entre USD $ 460 y $ 470, según la variación diaria de la tasa de cambio.