Economía

¿A cuántos dólares equivale al cambio el salario mínimo de 2026? Estas son las cuentas

El presidente Petro anunció un “salario vital”, el cual será de $ 1.746.882 pesos sin auxilio de transporte.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

30 de diciembre de 2025, 2:55 a. m.
El salario mínimo para 2026 quedó en 2 millones de pesos
El salario mínimo para 2026 quedó en 2 millones de pesos Foto: fotopoly - stock.adobe.com

El salario mínimo para 2026 quedó en 2 millones de pesos (incluyendo el auxilio de transporte), según lo anunció este lunes, 29 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, en su alocución de fin de año.

El mandatario anunció un “salario vital” el cual será de $ 1.746.882 pesos, mientras que el auxilio de transporte quedó sobre los $ 253.000 pesos.

“Los trabajadores que ganan un poco más del salario mínimo presionan el alza de su propio salario, la gente que trabaja que no es asalariada, que es más de la mitad del pueblo trabajador de Colombia”, señaló el mandatario.

Cuánto vale un día de trabajo y una hora con el nuevo salario mínimo fijado para 2026

El presidente recalcó que el nuevo salario busca reducir la pobreza, aumentar el empleo, dinamizar la economía y democratizar la distribución de la riqueza del país.

Macroeconomía

La reacción del empresario Mario Hernández tras conocer el monto del salario mínimo 2026 anunciado por Petro

Macroeconomía

Viviendas VIS y VIP en 2026: este es el valor oficial tras alza del salario mínimo

Macroeconomía

Salario mínimo 2026 | El pronunciamiento íntegro del presidente Gustavo Petro: “Un poco de trabajadores le creen a los megarricos”

Macroeconomía

CUT se pronuncia tras incremento del 23% al salario mínimo para 2026: “Los trabajadores estamos de fiesta”

Macroeconomía

Le reviven a Petro video de Chávez anunciando un salario mínimo alto en Venezuela, país que entró en una certera crisis económica

Macroeconomía

Recargos dominicales y festivos: esto es lo que cuestan con el nuevo salario mínimo fijado para 2026

Macroeconomía

Contratar a un trabajador con aumento del salario mínimo del 23,7 % le costará a una empresa casi $ 3.000.000 en 2026, incluyendo prestaciones

Macroeconomía

Cuánto vale un día de trabajo y una hora con el nuevo salario mínimo fijado para 2026

Política

El mensaje del presidente Petro antes de su alocución sobre el salario mínimo 2026: “Me adelanto a las críticas”

Macroeconomía

Salario mínimo: Gobierno nacional deberá anunciar el incremento en los próximos días para cerca de 2,5 millones de trabajadores

Van a caer insultos, van a decir que nos equivocamos, van a decir que se va a paralizar la economía, van a decir que saldrán muchos empleados a la calle. Hasta ahora, hasta este momento, tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo, y salida de pobreza con tasas de pobreza más bajas de todo el siglo. Y espero que el año 2026 sea aún mayor la caída del desempleo y la caída de la pobreza”, agregó Pero.

Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo de 23,7%.
Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo de 23,7%. Foto: Presidencia
Tras salario mínimo 2026 anunciado por Petro, Andi advierte del riesgo del “populismo” y se pregunta por qué el Gobierno alega “emergencia económica”

De acuerdo con el jefe de Estado, “estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza. Y creo que aumenta el empleo, porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más; por tanto, necesitarán más trabajadores”.

Tras este anuncio, cientos de ciudadanos se preguntan cuantos dólares equivale este nuevo incremento debido a que algunos realizan compras en el exterior o deben consultar en cuanto quedó su salario al cambio.

Es decir, al 29 de diciembre, el precio promedio del dólar se sitúa en $ 3.705. Con esa tasa, un salario mínimo de 2 millones de pesos equivale aproximadamente a USD $ 541.

Si se excluye el auxilio de transporte —que representa $ 1.746.882— el valor se ubica entre USD $ 460 y $ 470, según la variación diaria de la tasa de cambio.

Más de Macroeconomía

Remesas dólares pesos

¿A cuántos dólares equivale al cambio el salario mínimo de 2026? Estas son las cuentas

Podcast Sin Filtro

La reacción del empresario Mario Hernández tras conocer el monto del salario mínimo 2026 anunciado por Petro

El 10 por ciento del mercado de vivienda en el segmento social es de interés prioritario y el 60 por ciento es de VIS.

Viviendas VIS y VIP en 2026: este es el valor oficial tras alza del salario mínimo

Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

Salario mínimo 2026 | El pronunciamiento íntegro del presidente Gustavo Petro: “Un poco de trabajadores le creen a los megarricos”

Central Unitaria de Trabajadores-CUT

CUT se pronuncia tras incremento del 23% al salario mínimo para 2026: “Los trabajadores estamos de fiesta”

Cuando Hugo Chávez, presidente de Venezuela hoy fallecido, anunció un alza del salario mínimo en Venezuela del 30 %

Le reviven a Petro video de Chávez anunciando un salario mínimo alto en Venezuela, país que entró en una certera crisis económica

reducción de la jornada laboral

Recargos dominicales y festivos: esto es lo que cuestan con el nuevo salario mínimo fijado para 2026

El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.

Contratar a un trabajador con aumento del salario mínimo del 23,7 % le costará a una empresa casi $ 3.000.000 en 2026, incluyendo prestaciones

Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Tras salario mínimo 2026 anunciado por Petro, Andi advierte del riesgo del “populismo” y se pregunta por qué el Gobierno alega “emergencia económica”

La estimación destaca que incluso aportes variables por día permiten acercarse al objetivo financiero antes del 24 de diciembre.

Cuánto vale un día de trabajo y una hora con el nuevo salario mínimo fijado para 2026

Noticias Destacadas