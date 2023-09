Auxilio de transporte se acabaría en Colombia con nueva propuesta del Gobierno Petro; así impactaría a los trabajadores

A través de un trino, el mandatario expuso una idea con la que buscaría que los colombianos no tuvieran que volver a pagar un pasaje en una taquilla para poder subirse a un bus.

Propuesta de Petro eliminaría el subsidio de transporte

Muchos ciudadanos aseguran que se verían afectados, pues actualmente no utilizan ese sistema de transporte, sino algún transporte particular o privado, por lo que empezarían a pagar por algo que no utilizan.