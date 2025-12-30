Economía

Carlos Emilio Betancourt asumió como director en propiedad de la Dian

El juramento para asumir el cargo se desarrolló en las últimas horas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

30 de diciembre de 2025, 10:10 p. m.
En la tarde del 30 de diciembre de 2025, Carlos Emilio Betancourt asumió como director en propiedad de la Dian, tras haber desarrollado las funciones como encargado desde el 27 de octubre pasado.

Por medio de una fotografía divulgada por la cadena Blu Radio, se puede ver al nuevo director tomando juramento para el cargo, llegando como reemplazo de Luis Eduardo Llinás Chica. Llinás dejó hace algunos meses la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Betancourt Galeano es economista y experto en economía pública, análisis financiero, evaluación de proyectos, política social, movilidad y servicios públicos, y en el pasado fue jefe de la Oficina de Estudios Económicos.

El nuevo director llega con los retos de poder contribuir en materia tributaria en el país y brindar apoyo en materia financiera. En los primeros meses del año la entidad debe compartir más información de los procesos que se desarrollarán en 2026.

Dian anuncia calendario tributario para 2026: fechas para declarar renta, impuesto al patrimonio, retefuente y más

Dian informó los topes para la declaración de renta

La entidad que ahora tiene a su cargo Betancourt anunció los topes para la declaración de renta del año 2026. Las personas deben realizar los cálculos en relación con sus ingresos.

Lo primero que se debe hacer es multiplicar el valor de la UVT por 1.400 unidades, según lo establecido por la ley. Esto resultaría en un monto de $ 73.323.600, que sería el umbral mínimo de ingresos para estar obligado a declarar renta en 2026. Sin embargo, es recomendable que las personas consulten con un contador certificado para confirmar si tienen la obligación de presentar la declaración o no.

¿Está en la lista? La DIAN podría embargar sus cuentas si está en ella por esta causa.
La Dian es una de las principales entidades financieras del país. Foto: Montaje El País: Agencia 123rf

Por medio del portal web de la entidad se puede conocer más detalles del proceso, el cual deberá ser cumplido de manera obligatoria por miles de colombianos.

La Dian cuenta con diversos procesos a lo largo del país, los cuales buscan contribuir a la lucha contra el contrabando, de manera adicional busca recaudar fondos en materia tributaria.

Dian activa Plan Navidad. Con esto se podrán encontrar los viajeros

Las personas pueden solicitar orientación por medio de las citas virtuales o físicas y de esta manera evitar sanciones por los errores que puedan presentar. De manera adicional, la entidad realiza notificaciones a las personas que se encuentran en mora para que puedan cumplir con sus obligaciones y evitar procesos adicionales.

