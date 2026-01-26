Cesantias

Cesantías marcaron récord y se convirtieron en un apoyo clave para los hogares

Los recursos fueron utilizados principalmente para vivienda, educación y terminación de contrato.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
26 de enero de 2026, 7:20 p. m.
Las cesantías funcionan como respaldo ante el desempleo.
Las cesantías funcionan como respaldo ante el desempleo. Foto: Istock

En 2025, los trabajadores formales en Colombia alcanzaron un nivel histórico de ahorro en cesantías, sumando 26,1 billones de pesos, cifra que supera los registros de años anteriores y refleja tanto el crecimiento del empleo formal como la solidez del sistema de protección social que rodea esta prestación obligatoria.

Este monto representa un incremento aproximado del 17% frente a 2024, de acuerdo con cifras de Asofondos, la entidad que agrupa a las principales administradoras de fondos de pensiones y cesantías en el país.

Las cesantías son un ahorro forzoso que deben consignar los empleadores a nombre de sus trabajadores afiliados, y que equivalen al salario de un mes por cada año laborado o proporcional al tiempo trabajado cuando es menor a 12 meses.

¿Cuál es el plazo máximo para que le consignen sus cesantías en 2026?

Su propósito es actuar como un colchón financiero ante situaciones de desempleo u otras contingencias, además de permitir usos específicos como la compra o mejora de vivienda o financiar estudios.

Macroeconomía

Dólar cerró más caro en Colombia: precio oficial del 26 de enero

Macroeconomía

Dólar siguió liderando las remesas en 2025, que ahora ya no solo vienen como regalo. Esta es la novedad

Macroeconomía

¿En qué casos la ley permite una pensión sin los requisitos tradicionales?

Macroeconomía

Cajas de compensación abren la puerta a pensionados sin cobros mensuales

Macroeconomía

Colombia entra a una nueva etapa en el flujo de divisas

Macroeconomía

Dólar inició la semana a la baja: precio oficial de este 26 de enero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 26 de enero

Confidenciales

La tormenta perfecta que vive el sector empresarial

Macroeconomía

El nuevo salario mínimo golpea el presupuesto familiar

Macroeconomía

Últimos días para recibir un dinero extra en enero: ojo a este plazo

El balance de Asofondos también mostró que 11,7 billones de pesos fueron utilizados por los trabajadores durante 2025, un 9,4 % más que lo observado el año anterior.

Este uso activo de recursos indica que los afiliados están recurriendo a sus cesantías no solo como un ahorro a largo plazo, sino también como una herramienta financiera para enfrentar necesidades inmediatas.

¿En qué se usaron los recursos?

Los datos disponibles señalan que el rubro de mayor peso en el uso de cesantías en 2025 fue la terminación de contrato laboral, con 4,1 billones de pesos destinados, lo que equivale al 35,6 % de los retiros totales.

Olla podrida en el Ejército: SEMANA revela cómo militares se estarían apropiando de los dineros de las recompensas en medio de la guerra contra los grupos criminales

Esta categoría creció un 7,5 % frente a 2024, lo que sugiere que un número significativo de trabajadores ha recurrido a sus ahorros ante cambios en su situación laboral.

Las empresas, además de consignar a tiempo, deben trabajar en campañas de educación financiera que permitan que las cesantías sean usadas de forma responsable por sus beneficiarios.
El ahorro laboral ganó relevancia en los hogares. Foto: Porvenir

Además, las cesantías siguen cumpliendo un papel importante en metas de largo plazo. Un total de 3,3 billones de pesos se retiraron para mejora o liberación de deuda de vivienda, y 2,9 billones fueron usados para compra de vivienda, representando en conjunto más de la mitad de los retiros registrados.

La educación también figura como un destino relevante para estos recursos: en 2025 los trabajadores retiraron 1 billón de pesos para financiar estudios, lo que equivalió al 8,5 % de los retiros totales, y mostró un aumento de 17,9 % frente al año anterior.

Asobancaria prende las alarmas por decreto que permitiría que operadores de servicios postales capten dinero

Este récord en el ahorro de cesantías se da en un momento económico donde la inflación se mantuvo relativamente estable, aunque con presiones en el panorama laboral y fiscal, y donde la formalidad laboral ha sido un factor clave para garantizar el cumplimiento de esta prestación.

Las cesantías no solo representan una prestación laboral obligatoria, sino un instrumento significativo de protección financiera e inversión en proyectos personales, como la vivienda y la educación, que cada vez más trabajadores utilizan de manera estratégica.

Más de Macroeconomía

Success business chart with green arrow up and USA dollars background. Profit and money. Financial and business graph. Stock market growth 3d illustration.

Dólar cerró más caro en Colombia: precio oficial del 26 de enero

Columna Cesantías

Cesantías marcaron récord y se convirtieron en un apoyo clave para los hogares

Remesas dólares pesos

Dólar siguió liderando las remesas en 2025, que ahora ya no solo vienen como regalo. Esta es la novedad

Otro tema de discusión alrededor de la reforma es qué hacer con quienes tienen ahorros, pero no logran pensionarse porque no cumplen las semanas. Para ellos se discutiría un pilar semicontributivo.

¿En qué casos la ley permite una pensión sin los requisitos tradicionales?

Un nuevo "Ahorro involuntario" podría beneficiar a aquellos que ya cumplen con los requisitos para la pensión, pero continúan a la espera de recibirla.

Cajas de compensación abren la puerta a pensionados sin cobros mensuales

remesas Colombia

Colombia entra a una nueva etapa en el flujo de divisas

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Dólar inició la semana a la baja: precio oficial de este 26 de enero

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 26 de enero

Oliver Wack, gerente regional andino de Control Risks

El país después del 7 de agosto, ¿se salva, se hunde?. Esto dijo el gerente de la famosa consultora Control Risks

Pensiones

Ahorro pensional de afiliados a AFP: este es el talón de Aquiles en el decreto que limita inversión de fondos privados

Noticias Destacadas