Cesantías marcaron récord y se convirtieron en un apoyo clave para los hogares

En 2025, los trabajadores formales en Colombia alcanzaron un nivel histórico de ahorro en cesantías, sumando 26,1 billones de pesos, cifra que supera los registros de años anteriores y refleja tanto el crecimiento del empleo formal como la solidez del sistema de protección social que rodea esta prestación obligatoria.

Este monto representa un incremento aproximado del 17% frente a 2024, de acuerdo con cifras de Asofondos, la entidad que agrupa a las principales administradoras de fondos de pensiones y cesantías en el país.

Las cesantías son un ahorro forzoso que deben consignar los empleadores a nombre de sus trabajadores afiliados, y que equivalen al salario de un mes por cada año laborado o proporcional al tiempo trabajado cuando es menor a 12 meses.

Su propósito es actuar como un colchón financiero ante situaciones de desempleo u otras contingencias, además de permitir usos específicos como la compra o mejora de vivienda o financiar estudios.

El balance de Asofondos también mostró que 11,7 billones de pesos fueron utilizados por los trabajadores durante 2025, un 9,4 % más que lo observado el año anterior.

Este uso activo de recursos indica que los afiliados están recurriendo a sus cesantías no solo como un ahorro a largo plazo, sino también como una herramienta financiera para enfrentar necesidades inmediatas.

¿En qué se usaron los recursos?

Los datos disponibles señalan que el rubro de mayor peso en el uso de cesantías en 2025 fue la terminación de contrato laboral, con 4,1 billones de pesos destinados, lo que equivale al 35,6 % de los retiros totales.

Esta categoría creció un 7,5 % frente a 2024, lo que sugiere que un número significativo de trabajadores ha recurrido a sus ahorros ante cambios en su situación laboral.

Además, las cesantías siguen cumpliendo un papel importante en metas de largo plazo. Un total de 3,3 billones de pesos se retiraron para mejora o liberación de deuda de vivienda, y 2,9 billones fueron usados para compra de vivienda, representando en conjunto más de la mitad de los retiros registrados.

La educación también figura como un destino relevante para estos recursos: en 2025 los trabajadores retiraron 1 billón de pesos para financiar estudios, lo que equivalió al 8,5 % de los retiros totales, y mostró un aumento de 17,9 % frente al año anterior.

Este récord en el ahorro de cesantías se da en un momento económico donde la inflación se mantuvo relativamente estable, aunque con presiones en el panorama laboral y fiscal, y donde la formalidad laboral ha sido un factor clave para garantizar el cumplimiento de esta prestación.

Las cesantías no solo representan una prestación laboral obligatoria, sino un instrumento significativo de protección financiera e inversión en proyectos personales, como la vivienda y la educación, que cada vez más trabajadores utilizan de manera estratégica.